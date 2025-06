Historyczna nominacja w sercu brytyjskiego wywiadu. Pierwsza kobieta w historii MI6 zostanie jego szefem. Funkcję obejmie jesienią.

MI6 ma pierwszą szefową w historii (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Świat brytyjskiego wywiadu przechodzi zmianę, która z pewnością ucieszy fanów Jamesa Bonda. Blaise Metreweli w wieku 47 lat została mianowana nową szefową MI6, czyli Secret Intelligence Service.

To wydarzenie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy w 116-letniej historii tej legendarnej agencji na jej czele stanie kobieta. Ta nominacja to nie tylko symboliczny krok dla równości i emancypacji, ale także strategiczna decyzja, która ma na celu wprowadzenie świeżego spojrzenia i innowacyjnych rozwiązań do jednej z najważniejszych służb wywiadowczych na świecie.

Od "Q" do "C"

Fani Jamesa Bonda z pewnością docenią ścieżkę kariery pani Metreweli, której historia zdaje się być żywym scenariuszem prosto z filmów o agencie 007. Wcześniej pełniła kluczową funkcję odpowiadającą roli "Q".

W świecie Bonda - "Q" to genialny wynalazca i szef działu badawczo-rozwojowego MI6, odpowiedzialny za dostarczanie agentom najnowocześniejszych gadżetów i sprzętu szpiegowskiego.

Po awansie Metreweli będzie znana jako "C". Jest to bezpośrednie nawiązanie do filmowego pseudonimu szefa MI6, "M", który kieruje całym aparatem wywiadowczym i zleca misje Jamesowi Bondowi. Ta zmiana nazewnictwa, z "M" na "C", podkreśla zarówno kontynuację tradycji, jak i wprowadzenie nowej, kobiecej perspektywy na czele organizacji.

Wyzwania i Perspektywy

Nominacja Blaise Metreweli na szefową MI6 otwiera nowy rozdział w historii brytyjskiego wywiadu.

Jej doświadczenie w technologii i innowacjach, zdobyte na stanowisku odpowiadającym "Q", z pewnością będzie kluczowe w obliczu współczesnych zagrożeń, takich jak cyberterroryzm, zaawansowane techniki szpiegowskie czy dynamicznie zmieniająca się geopolityka. Choć kontrwywiad MI5 miał już na czele dwie kobiety, w przypadku MI6 stanie się to po raz pierwszy.

Wybór Metreweli jest też jasnym sygnałem, że Wielka Brytania stawia na nowoczesność i efektywność w obliczu wyzwań, które wydają się być coraz bardziej skomplikowane niż najbardziej złożone intrygi z filmów o Jamesie Bondzie.