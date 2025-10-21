Policjanci z Małopolski zatrzymali 41-letniego przedsiębiorcę z Podhala podejrzanego o wykorzystywanie w swojej firmie sprzętu budowlanego pochodzącego z kradzieży. Odzyskane maszyny warte są łącznie ponad cztery miliony złotych. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie przedsiębiorcy z Podhala

Policjanci, działając pod nadzorem Prokuratury Kraków-Prądnik Biały, zatrzymali 41-letniego właściciela dużej firmy budowlanej z Podhala.

Według ustaleń śledczych mężczyzna kupował i wykorzystywał w swojej działalności sprzęt budowlany pochodzący z kradzieży.



Od kilkunastu miesięcy policjanci rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przemytem maszyn budowlanych i innych wartościowych towarów.

Współpraca kilku jednostek pozwoliła na przejęcie ciężkiego sprzętu na terenie powiatów myślenickiego, krakowskiego, wielickiego i nowotarskiego. Odzyskane maszyny, takie jak koparki, ładowarki czy wózki widłowe, są warte łącznie ponad cztery miliony złotych.

W tej sprawie zatrzymano już dwie osoby.

Luksusowe samochody i kolejne zatrzymania

W trakcie działań policjanci przejęli również kilka luksusowych samochodów, w tym trzy zabytkowe: ferrari, porsche i mustanga. Niektóre z pojazdów miały przerobione numery VIN.

"Wszystko wskazuje na to, że 41-latek brał udział w zorganizowanym procederze przestępczym" - informują śledczy.



Zatrzymany przedsiębiorca usłyszał zarzuty paserstwa umyślnego, za co grozi mu do 10 lat więzienia. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono ferrari warte ponad milion złotych.

Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.