Emil R. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku / Marcin Gadomski / PAP

Sąd w Gdańsku skazał Emila R. na 25 lat więzienia za zabójstwo żony, do którego doszło latem 2024 roku w Gdańsku-Oliwie. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd uznał oskarżonego Emila R. winnym popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności - podała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Sąd zaliczył oskarżonemu, na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności, okres zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Wobec Emila R. cały czas jest stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Prokurator, po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, podejmie decyzję, czy będzie składał apelację.

Zabójstwo w Gdańsku

Do zabójstwa doszło 18 sierpnia 2024 roku około godziny 17 w Gdańsku na parkingu przy ul. Spacerowej przed wzniesieniem Pachołek.

Krytycznego dnia Emil R. umówił się z żoną na spotkanie. Na miejsce w Oliwie przyjechali samochodami. Podczas rozmowy, gdy Emil R. siedział w samochodzie żony, w pewnym momencie zadał jej kilka ciosów nożem m.in. w szyję.

W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła. Następnie Emil R. uciekł i ukrył się w pobliskim lesie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zatrzymano go następnego dnia rano. Sprawę odroczono do 14 lipca.