Rekordowa aukcja w Nowym Jorku. Obraz Jacksona Pollocka sprzedany za 181,2 mln dolarów - to najwyższa cena w historii za dzieło tego malarza. Wysokie kwoty osiągnęły także prace Marka Rothko i Constantina Brancusiego.

Zwiedzający oglądają obrazy Jakcsona Pollocka w muzeum w Nowym Jorku / Shutterstock

Obraz Jacksona Pollocka "Number 7A, 1948" sprzedany za rekordowe 181,2 mln dolarów na aukcji w Christie’s w Nowym Jorku.

To czwarta najwyższa cena zapłacona za dzieło sztuki na aukcji w historii według ARTNews.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Za rekordową kwotę został sprzedany obraz Pollocka "Number 7A, 1948". Według serwisu ARTNews osiągnął on czwartą pod względem wysokości cenę zapłaconą kiedykolwiek za dzieło sztuki na aukcji. Poprzednie najdroższe płótno tego twórcy zostało kupione na aukcji w 2021 r. za 61,2 mln dol.

"To właśnie tym dziełem Pollock wyzwala się ostatecznie z okowów tradycyjnego malarstwa sztalugowego i tworzy jedno z pierwszych naprawdę abstrakcyjnych płócien w historii sztuki" - podkreślił dom aukcyjny Christie's.