W jeziorze Juksty koło Mrągowa w woj. warmińsko-mazurskim trwają poszukiwania 18-latka. Młody mężczyzna wraz z trzema innymi wpadł do wody z roweru wodnego.

Akcja poszukiwawcza na jeziorze Juksty / KW PSP w Olsztynie / Państwowa Straż Pożarna

Służby zgłoszenie w tej sprawie otrzymały o 6:45. Początkowo informowano o dwóch osobach, które wpadły do jeziora Juksty w miejscowości Śniadowo koło Mrągowa na Mazurach. Na miejscu okazało się, że chodzi o czterech młodych mężczyzn w wieku około 18-20 lat.

Wszyscy mieli płynąć rowerem wodnym i wpaść do wody. Trzem z nich udało się wydostać na brzeg po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów. Są wychłodzeni i w szoku. 18-latek jest wciąż poszukiwany.

Na miejscu pracują strażaccy płetwonurkowie z Mrągowa i Olsztyna, którzy z wykorzystaniem sonaru przeszukują jezioro. W gotowości do pomocy jest również Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

