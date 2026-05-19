Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek wieczorem w El Ejido w Hiszpanii. Według informacji ABC napastnik zastrzelił swoich rodziców i ranił swojego siedmiomiesięcznego syna.

Zgłoszenie o incydencie trafiło do policji o 23:15 w poniedziałek wieczorem. Mężczyzna otworzył ogień w okolicy El Canalillo.

Dwie ofiary z ranami postrzałowymi znaleziono w samochodzie - według wstępnych informacji byli to rodzice sprawcy.

W stanie krytycznym jest siedmiomiesięczny syn agresora. Poszkodowane jest też dwuletnie dziecko, kobieta i mężczyzna w wieku ok. 60 lat.

We wtorek rano służby przekazały, że napastnik został aresztowany. Miał sam zgłosić się na policję.