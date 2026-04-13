Premier Słowacji Robert Fico pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech i zadeklarował gotowość do "intensywnej współpracy" z nowym rządem w Budapeszcie. Wśród priorytetów wymienił dalszą współpracę energetyczną, podkreślając znaczenie ponownego uruchomienia rurociągu Przyjaźń dla Słowacji, Węgier i całej Europy Środkowej.
Premier Słowacji Robert Fico w poniedziałkowym wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech, w których zwyciężyła partia TISZA Petera Magyara. "Z pełnym szacunkiem przyjmuję do wiadomości decyzję obywateli Węgier we wczorajszych wyborach parlamentarnych i jestem gotowy do intensywnej współpracy z nowym premierem Węgier, któremu gratuluję wyniku wyborów" - napisał.
Szef słowackiego rządu podkreślił, że cele jego gabinetu pozostają niezmienne. "Zależy nam na przyjaznych i wzajemnie korzystnych stosunkach z Węgrami oraz na ponadstandardowej pozycji mniejszości narodowych mieszkających na terytoriach naszych krajów" - zaznaczył, wyrażając także nadzieję na ożywienie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, do której należą Słowacja, Węgry, Czechy i Polska (od lipca to Bratysława będzie przewodniczyć temu formatowi).
W osobnym wpisie słowacki premier podziękował za współpracę dotychczasowemu premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi, którego partia Fidesz po 16 latach rządów straciła władzę. "W atmosferze wzajemnego szacunku włożyliśmy ogromną ilość energii w budowanie dobrych stosunków słowacko-węgierskich, które nigdy nie były na tak wysokim poziomie jak w tym okresie. Jego determinacja w działaniu na rzecz ochrony suwerenności i interesów narodowych była i zawsze będzie dla mnie wielkim wzorem" - napisał.