Viktor Orban po 16 latach oddaje władzę na Węgrzech. Opozycyjna TISZA - według wyników obliczonych na podstawie niemal 99 proc. podliczonych głosów - może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Najnowszy sondaż przeprowadzony na zlecenie RMF FM przez Opinia24 pokazuje, że Polacy są podzieleni w ocenie, która partia powinna zwyciężyć w wyborach na Węgrzech. Prawie połowa respondentów nie ma zdania w tej sprawie, a pozostali wskazują zarówno na opozycję, jak i obecny rząd Viktora Orbana. Wyniki badania ujawniają także różnice w opiniach w zależności od wieku, wykształcenia i preferencji politycznych.

Polacy o wyborach na Węgrzech – wyniki najnowszego sondażu

W dniach 7-9 kwietnia 2026 roku na zlecenie RMF FM przeprowadzono sondaż, w którym zapytano Polaków o ich opinię na temat wyborów na Węgrzech. Wyniki badania pokazują, że niemal połowa respondentów (48 proc.) nie potrafi wskazać, która wygrana byłaby lepsza dla Polski.

Opozycja czy partia Orbana? Opinie są podzielone

Wśród osób, które mają wyrobione zdanie, 35 proc. wskazuje, że korzystniejsza dla Polski byłaby wygrana partii opozycyjnej. Co istotne, aż 23 proc. respondentów wyraziło tę opinię zdecydowanie. Z kolei 18 proc. badanych uważa, że lepsza byłaby wygrana obecnej partii rządzącej Viktora Orbana, przy czym 10 proc. deklaruje to stanowisko w sposób zdecydowany.

Różnice pokoleniowe i polityczne

Analiza wyników sondażu pokazuje, że preferencje Polaków różnią się w zależności od wieku, wykształcenia oraz poglądów politycznych. Osoby w wieku 18-24 lata oraz wyborcy Prawa i Sprawiedliwości częściej wskazują na korzyści płynące z wygranej partii rządzącej na Węgrzech. Natomiast osoby powyżej 60. roku życia, posiadające wyższe wykształcenie oraz wyborcy Koalicji Obywatelskiej, częściej opowiadają się za zwycięstwem opozycji.

Wyniki wyborów na Węgrzech

12 kwietnia 2026 roku Węgrzy dokonali historycznego wyboru. Po 16 latach ster władzy stracił Viktor Orban. Jego Fidesz otrzyma 55 mandatów. Opozycyjna TISZA Petera Magyara - według wyników obliczonych na podstawie niemal 99 proc. podliczonych głosów - może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie .

Do parlamentu wejdzie też skrajna prawica - Mi Hazank - która może liczyć na 6 miejsc.



Węgierski parlament liczy 199 deputowanych, z czego 106 wybieranych jest w jednomandatowych okręgach, a 93 z list partyjnych.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne (CATI) oraz internetowe (CAWI). Sondaż zrealizowała firma Opinia24 na zlecenie RMF FM.