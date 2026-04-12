Prezydent Francji Emmanuel Macron pogratulował zwycięstwa w wyborach parlamentarnych na Węgrzech Peterowi Magyarowi. "Kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę" - napisała na X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z gratulacjami pospieszyli także polscy politycy.

Partia Tisza według niepełnych wyników wygrała wybory na Węgrzech. Może liczyć na większość konstytucyjną w 199-osobowym parlamencie - wynika z cząstkowych wyników.

Gratulacja dla Petera Magyara

Emmanuel Macron, prezydent Francji poinformował w komentarzu na platformie X. Napisał, że Francja "przyjmuje z zadowoleniem przywiązanie narodu węgierskiego do wartości Unii Europejskiej i do Węgier w Europie".

Wezwał, by wspólnie czynić postępy "ku Europie bardziej suwerennej, na rzecz bezpieczeństwa naszego kontynentu i naszej demokracji".

"Węgry wybrały Europę; kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę" - napisała w niedzielę wieczorem na X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Szefowa KE podkreśliła, że "Europa zawsze wybierała Węgry" i dodała, że po niedzielnych wyborach Budapeszt nie tylko powraca na europejską ścieżkę, ale też UE staje się dzięki temu silniejsza.

Wcześniej tego wieczoru, kiedy tylko pojawiły się częściowe wyniki, wskazujące na zwycięstwo partii Tisza Petera Magyara, von der Leyen napisała na X, że "dzisiejszego wieczoru serce Europy bije na Węgrzech mocniej".

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz napisał: "Naród węgierski podjął decyzję. Serdecznie gratuluję Pańskiego sukcesu wyborczego. Cieszę się na współpracę z Panem. Połączmy siły dla silnej, bezpiecznej i przede wszystkim zjednoczonej Europy. Gratulálok, kedves Magyar Péter!"

Brytyjski premier Keir Starmer pogratulował Peterowi Magyarowi na X. "To historyczny moment nie tylko dla Węgier, ale i dla europejskiej demokracji. Z niecierpliwością czekam na współpracę z Panem na rzecz bezpieczeństwa i dobrobytu obu naszych krajów" - napisał.

"Dzisiaj zwyciężyła Europa i europejskie wartości. Gratulacje dla wszystkich obywateli Węgier z okazji tych historycznych wyborów" - napisał premier Hiszpanii Pedro Sanchez na platformie X, wyrażając nadzieję na współpracę z Magyarem "na rzecz lepszej przyszłości dla wszystkich Europejczyków".

"Będziemy współpracować z nowym rządem na rzecz silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej, opartej na jej demokratycznych wartościach" - dodał szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares.

Reakcje polskich polityków

Wyniki wyborów na Węgrzech skomentowała na X marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Tisza wygrywa. Węgrzy pokazali, że chcą Europy, demokracji, jedności i sprawiedliwości. Powiedzieli nie rosyjskim wpływom, korupcji i kłamstwu. To bardzo ważny dzień dla przyszłości europejskiej wspólnoty. Cieszymy się razem z Węgrami" - napisała.

Z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na X, że "wszystko wskazuje na to, że blokowane przez rząd Orbana 2 miliardy złotych z kasy UE za sprzęt, jaki Polska wysłała Ukrainie niedługo dotrą do naszej Ojczyzny".

Swój komentarz zamieścił na X także szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Gratulacje dla Wielkiego Narodu Węgierskiego! Pokazaliście siłę. Pokazaliście, że chcecie być w rodzinie demokratycznych krajów UE. Putinowi zaś w piękny sposób pokazaliście czerwoną kartkę. Przed nami dobra współpraca" - napisał.