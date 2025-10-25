Dwie osoby zginęły w makabrycznym wypadku, do którego doszło w Rumunii. Ciężarówka wpadła w poślizg, a naczepa znalazła się w poprzek drogi i niemal dosłownie "ścięła" nadjeżdżający z naprzeciwka samochód osobowy. Na razie nie wiadomo, czy to nadmierna prędkość była przyczyną tragedii, czy też fatalne warunki pogodowe, ale lokalne media ku przestrodze opublikowały nagranie, na którym widać moment uderzenia.

Do tragedii doszło na drodze E85 w miejscowości Cristesti w Rumunii w piątek. Na nagraniu, które udostępniły lokalne media widać, że gdy doszło do wypadku, padał deszcz. Tir wpadł w poślizg, czego pokłosiem było to, że naczepa znalazła się w poprzek jezdni. Uderzyła w nią osobówka, którą podróżowały dwie osoby. Z auta zostały strzępy.



Dwie osoby podróżujące samochodem osobowym zostały wydobyte z wraku z pomocą ekip ratunkowych. Zespoły medyczne stwierdziły zgon – powiedział rzecznik Inspektoratu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Jassach w północno-wschodniej Rumunii, kpt. Georgică Onofreiasa, cytowany przez Radio România Iași.

Udostępniono nagranie, na którym widać moment uderzenia, mające być przestrogą, aby szczególnie o tej porze roku, gdy często jest mokro i ślisko, zachować szczególną czujność i zdjąć nogę z gazu.

