Na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zatyle (Lubelskie), w pobliżu kolejki do przejścia granicznego Hrebenne-Lubycza Królewska, rano doszło do tragicznego wypadku. Ciężarówka zderzyła się z inną ciężarówką i samochodem osobowym. Nie żyje obywatel Ukrainy.

Policja opublikowała zdjęcia z wypadku / Policja Lubelska /

Do wypadku doszło około godziny 5:35. Według wstępnych ustaleń, kierujący samochodem ciężarowym Ukrainiec najechał na tył stojącej w kolejce do przejścia granicznego innej ciężarówki. Siła uderzenia była na tyle duża, że pojazd sprawcy odbił się i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym samochodem osobowym bmw.

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej akcji reanimacyjnej, życia kierowcy ciężarówki nie udało się uratować.

Droga krajowa nr 17 w miejscu wypadku była przez kilka godzin nieprzejezdna.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego ustalają dokładne okoliczności tragedii.