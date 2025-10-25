Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotnie popołudnie na drodze wojewódzkiej nr 751 w miejscowości Wzdół Kolonia w powiecie kieleckim. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych życie straciły dwie osoby, a kolejne dwie zostały ranne.

Do tragicznego wypadku doszło, gdy - jak wynika ze wstępnych ustaleń policji - 35-letni kierowca opla, jadący od Bodzentyna w kierunku Suchedniowa, nagle stracił panowanie nad pojazdem.

Samochód najpierw uderzył w barierę ochronną, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka volvo.

Na miejscu zginął zarówno kierowca opla, jak i 29-letni pasażer tego pojazdu. Drugi samochód - volvo - prowadził 45-letni mężczyzna, który wraz z pasażerką został przetransportowany do szpitala.

Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się służby ratunkowe - policja, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Droga wojewódzka nr 751 została całkowicie zamknięta w obu kierunkach przez kilka godzin. Po godz. 18, poinformowano, że nie występują już żadne utrudnienia.

