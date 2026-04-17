Amerykański piosenkarz D4vd został aresztowany w związku z tragiczną śmiercią 14-letniej Celeste Rivas Hernandez. Szczątki dziewczynki odnaleziono we wrześniu ubiegłego roku w samochodzie piosenkarza.

Amerykański piosenkarz D4vd został aresztowany w związku z tragiczną śmiercią 14-letniej Celeste Rivas Hernandez

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na rmf24.pl.

21-letni D4vd przebywa obecnie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

Poćwiartowane ciało nastolatki w stanie rozkładu znaleziono 8 września ubiegłego roku w odholowanym z Hollywood Hills pojeździe. Auto było zarejestrowane na nazwisko Davida Burke’a, muzyka, który występuje pod pseudonimem D4vd. Ofiarą okazała się 14-letnia Celeste Rivas Hernandez. Dziewczynka była poszukiwana od kwietnia 2024 roku, kiedy to jej rodzina zgłosiła zaginięcie.

D4vd został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem o udział w zabójstwie Celeste. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów dotyczących motywu ani przebiegu wydarzeń.

Dokładna przyczyna śmierci ofiary nie została dotąd podana do publicznej wiadomości.

Tajne postępowanie ławy przysięgłych

Sprawa była wcześniej przedmiotem tajnego postępowania ławy przysięgłych w hrabstwie Los Angeles. Fakt prowadzenia śledztwa wyszedł na jaw dopiero w lutym, gdy członkowie rodziny muzyka próbowali zakwestionować w sądzie wezwania do złożenia zeznań. Przed oficjalnym zatrzymaniem policja nie wskazywała publicznie wokalisty jako głównego podejrzanego.

D4vd to amerykański wokalista alt-popowy pochodzący z Houston. Popularność zdobył dzięki utworowi "Romantic Homicide" oraz kolejnym wydawnictwom z pogranicza indie rocka, R&B i lo-fi popu, które stały się viralami w mediach społecznościowych.

W systemie prawnym USA postępowania wielkiej ławy przysięgłych są zwykle tajne z mocy prawa. Ma to na celu m.in. ochronę reputacji osób, którym ostatecznie nie postawiono zarzutów, zapobieganie ucieczce podejrzanych oraz ochronę świadków przed ewentualnymi naciskami przed procesem.