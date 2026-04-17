Wstrząsające wydarzenia w Annandale w amerykańskim stanie Wirginia. Były wicegubernator tego stanu 47-letni Justin Fairfax zastrzelił swoją 49-letnią żonę Cerinę, a następnie odebrał sobie życie. Do tragedii doszło w ich domu. W budynku w momencie tragedii przebywały również nastoletnie dzieci małżeństwa.

  • W Annandale w stanie Wirginia były wicegubernator Justin Fairfax zastrzelił swoją żonę Cerinę, po czym popełnił samobójstwo.
  • Małżeństwo było w trakcie burzliwego rozwodu, sąd niedawno przyznał Cerinie opiekę nad dziećmi.
  • Justin Fairfax miał opuścić dom do końca kwietnia; para mieszkała razem, ale spała osobno.
Jak poinformował szef policji hrabstwa Fairfax, Kevin Davis, do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. To starszy syn małżeństwa Fairfaxów zadzwonił na numer alarmowy tuż po północy, informując o strzałach w domu

Według ustaleń śledczych, Justin Fairfax najpierw zastrzelił swoją żonę w piwnicy, a następnie udał się do sypialni, gdzie popełnił samobójstwo.

Cerina i Justin Fairfax byli w trakcie burzliwego rozwodu

Policja podkreśla, że tragedia była najprawdopodobniej efektem eskalującego konfliktu spowodowanego burzliwym rozwodem. Małżonkowie, mimo trwających postępowań sądowych, nadal mieszkali pod jednym dachem, choć spali w oddzielnych pokojach.

Sąd niedawno przyznał Cerinie opiekę nad dziećmi, a na najbliższy poniedziałek zaplanowano rozprawę dotyczącą podziału majątku. Justin Fairfax został zobowiązany do opuszczenia domu do końca kwietnia.

Cerina Fairfax - lekarka stomatologii - zarzucała mężowi m.in. wycofanie się z życia rodzinnego, zaniedbywanie obowiązków domowych oraz nadużywanie alkoholu. W dokumentach pojawia się również informacja, że Fairfax w 2022 roku kupił broń palną, wykorzystując na ten cel środki przeznaczone pierwotnie na lekcje jazdy konnej dla dzieci.

Kariera polityczna Justina Fairfaxa zakończona przez oskarżenia o napaść seksualną

Justin Fairfax był wicegubernatorem Wirginii w latach 2018-2022 i przez pewien czas uchodził za wschodzącą gwiazdę Partii Demokratycznej. Jego karierę polityczną przyćmiły jednak oskarżenia o napaść seksualną, które pojawiły się w 2019 roku. Fairfax stanowczo zaprzeczał zarzutom i domagał się śledztwa FBI, jednak sprawa ta mocno nadszarpnęła jego wizerunek publiczny.

Próba powrotu do polityki zakończyła się dla Fairfaxa fiaskiem. Bliscy znajomi przyznawali, że polityk nigdy nie pogodził się z załamaniem kariery. Byliśmy zaniepokojeni... pojawiały się rozmowy o myślach samobójczych - powiedziała AP Sophia Nelson AP. Dodała, że mimo oferowanego wsparcia, Fairfax nie potrafił odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

W ostatnich miesiącach narastały również konflikty w życiu prywatnym. W styczniu tego roku Fairfax wezwał policję, twierdząc, że żona go zaatakowała. Śledczy nie potwierdzili jednak tych zarzutów, opierając się na nagraniach z kamer zainstalowanych w domu.

"Przemoc domowa może zdarzyć się w każdej rodzinie"

Dzieci małżeństwa, które były świadkami tragedii, otrzymują obecnie wsparcie psychologiczne. 

Sprawa wstrząsnęła lokalną społecznością oraz politykami. Gubernator Wirginii, Abigail Spanberger, wyraziła głęboki żal i poprosiła mieszkańców o modlitwę za dzieci Fairfaxów. Podkreśliła w oficjalnym oświadczeniu, że to dramatyczne zdarzenie przypomina, iż "przemoc domowa może zdarzyć się w każdej rodzinie i w każdym miejscu". Były gubernator Ralph Northam podkreślił, że jest zdruzgotany tragedią.

Nachodzą cię myśli samobójcze? Wydaje Ci się, że znajdujesz się w sytuacji bez wyjścia? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują telefonicznie lub on-line:
116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 70 2222 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym