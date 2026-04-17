Wstrząsające wydarzenia w Annandale w amerykańskim stanie Wirginia. Były wicegubernator tego stanu 47-letni Justin Fairfax zastrzelił swoją 49-letnią żonę Cerinę, a następnie odebrał sobie życie. Do tragedii doszło w ich domu. W budynku w momencie tragedii przebywały również nastoletnie dzieci małżeństwa.

Do zbrodni doszło w domu byłego wicegubernatora Wirginii

Małżeństwo było w trakcie burzliwego rozwodu, sąd niedawno przyznał Cerinie opiekę nad dziećmi.

Justin Fairfax miał opuścić dom do końca kwietnia; para mieszkała razem, ale spała osobno.

Jak poinformował szef policji hrabstwa Fairfax, Kevin Davis, do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. To starszy syn małżeństwa Fairfaxów zadzwonił na numer alarmowy tuż po północy, informując o strzałach w domu.

Według ustaleń śledczych, Justin Fairfax najpierw zastrzelił swoją żonę w piwnicy, a następnie udał się do sypialni, gdzie popełnił samobójstwo.

Policja podkreśla, że tragedia była najprawdopodobniej efektem eskalującego konfliktu spowodowanego burzliwym rozwodem. Małżonkowie, mimo trwających postępowań sądowych, nadal mieszkali pod jednym dachem, choć spali w oddzielnych pokojach.

Sąd niedawno przyznał Cerinie opiekę nad dziećmi, a na najbliższy poniedziałek zaplanowano rozprawę dotyczącą podziału majątku. Justin Fairfax został zobowiązany do opuszczenia domu do końca kwietnia.

Cerina Fairfax - lekarka stomatologii - zarzucała mężowi m.in. wycofanie się z życia rodzinnego, zaniedbywanie obowiązków domowych oraz nadużywanie alkoholu. W dokumentach pojawia się również informacja, że Fairfax w 2022 roku kupił broń palną, wykorzystując na ten cel środki przeznaczone pierwotnie na lekcje jazdy konnej dla dzieci.