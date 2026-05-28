Niecodzienna interwencja policji w podlaskiej gminie Wasilków. Trzech młodych mężczyzn postanowiło spędzić noc na wspinaczce po drzewach. Zabawę przerwała policja, która w samochodzie jednego z nich znalazła marihuanę.
W środku nocy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku otrzymał zgłoszenie od mieszkańca jednej z miejscowości w gminie Wasilków.
Mężczyzna zauważył trzech ludzi z latarkami na skraju lasu oraz zaparkowane w pobliżu auto. Obawiając się, że mogą to być włamywacze, powiadomił policję.
Na miejsce natychmiast pojechali białostoccy funkcjonariusze. Na początku nie zastali nikogo przy samochodzie ani w jego pobliżu. Po krótkich poszukiwaniach zauważyli jednak trzech mężczyzn siedzących na drzewie. Zgodnie z poleceniem policjantów, cała trójka zeszła na ziemię. Jak tłumaczyli, wspinali się dla sportu.
Podczas sprawdzania samochodu należącego do jednego z mężczyzn, 24-letniego mieszkańca gminy Wasilków, policjanci znaleźli czarne zawiniątko z niewielką ilością suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że to marihuana.
24-latek przyznał się do posiadania narkotyków i został zatrzymany. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności.