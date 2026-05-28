Ruch kolejowy na szlaku Rogoźno Wielkopolskie - Oborniki Wielkopolskie, na którym w poniedziałek doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce, został wznowiony - przekazał Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP PLK.
W poniedziałek po godz. 15 na przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce ciężarówka zderzyła się z pociągiem Kolei Wielkopolskich jadącym w relacji Rogoźno-Poznań. W wypadku zginął kierowca samochodu, a 17 osób jadących pociągiem odniosło niegroźne obrażenia.
Jak informowały Koleje Wielkopolskie, jeden pasażer z urazem głowy został profilaktycznie przewieziony do szpitala w Szamotułach.
Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia pociąg wykoleił się, a jednotorowa linia została zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.
W czwartek rano Śledziński poinformował, że "Polskie Linie Kolejowe S.A. wznowiły 27 maja o godz. 23.50 ruch kolejowy na szlaku Rogoźno Wielkopolskie-Oborniki Wielkopolskie, na którym w poniedziałek, 25 maja, doszło do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w Garbatce".
"Prace po zdarzeniu służby techniczne PLK SA przeprowadziły sprawnie i zgodnie z procedurami, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Udało się wykolejony skład ponownie ustawić na torach oraz naprawić infrastrukturę kolejową, w tym torowisko i sieć trakcyjną - dodał.
W przesłanym w czwartek rano komunikacie Polskie Linie Kolejowe S.A. przypomniały o:
- konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowo-drogowych
- bezwzględnym zatrzymaniu się przed znakiem "Stop" i upewnieniu się, czy nie nadjeżdża pociąg,
- nieignorowaniu czerwonego pulsującego światła,
- niewjeżdżaniu na przejazd podczas opuszczania rogatek,
- nieomijaniu zamkniętych zapór,
- niewjeżdżaniu na przejazd w sytuacji braku możliwości opuszczenia go po drugiej stronie.