​W dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki czterech osób podczas poszukiwań mogił polskich ofiar zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. Prace prowadzone przez polsko-ukraińską ekspedycję mają na celu odnalezienie zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Strona ukraińska deklaruje wsparcie i zabezpieczenie działań, a poszukiwania będą kontynuowane w kolejnych dniach.

Prace poszukiwawcze na terenie Woli Ostrowieckiej na Wołyniu / Vladyslav Musiienko / PAP

W rejonie lubomelskim na Wołyniu, w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, trwają poszukiwania mogił polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. W ostatnich dniach polsko-ukraińska ekspedycja natrafiła na miejsce pochówku , w którym odnaleziono szczątki czterech osób. Wśród nich zidentyfikowano dwie czaszki, znajdujące się w różnych częściach jamy grobowej. Odkrycia dokonano po zdjęciu około półmetrowej warstwy ziemi.

Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, Ołeksandr Ałfiorow, podkreślił, że prace poszukiwawcze są wspierane i zabezpieczane przez stronę ukraińską. Zapewnił również, że działania będą kontynuowane w kolejnym tygodniu, a w przypadku złożenia przez stronę polską wniosku o ekshumację, Ukraina wyrazi na nią zgodę. Współpraca między zespołami z Polski i Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla powodzenia tych trudnych i delikatnych prac.

Odkrycie w pobliżu wcześniejszych ekshumacji

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, nowo odkryta mogiła znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej. Miejsce to położone jest zaledwie kilkanaście metrów od lokalizacji, gdzie już w 1992 roku prowadzono prace ekshumacyjne.

Od lat trwają starania o odnalezienie i godne upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. Obecne prace poszukiwawcze mają na celu odnalezienie zbiorowych grobów, które do tej pory pozostawały nieodkryte.

Pamięć zbrodni wołyńskiej

Zbrodnia wołyńska (znana także jako rzeź wołyńska) to masowe mordy ludności polskiej dokonane przez ukraińskich nacjonalistów z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na Wołyniu w latach 1943-1945. Największe nasilenie zbrodni miało miejsce latem 1943 roku.

Wołyń był w okresie międzywojennym częścią II Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny światowej region znalazł się pod okupacją sowiecką, a następnie niemiecką. W tym czasie narastały napięcia narodowościowe między Polakami a Ukraińcami.

Kulminacja zbrodni nastąpiła 11 lipca 1943 roku, w tzw. krwawą niedzielę, kiedy to oddziały UPA zaatakowały jednocześnie około 100 polskich miejscowości. Szacuje się, że na Wołyniu zginęło od 40 do 60 tysięcy Polaków.