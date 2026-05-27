Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystosował list do prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Kongresu Stanów Zjednoczonych, w którym alarmuje o krytycznym niedoborze systemów obrony powietrznej w obliczu nasilających się rosyjskich ataków rakietowych. Kijów apeluje o natychmiastowe wsparcie, zwłaszcza w zakresie dostaw systemów Patriot.

Zelenski apeluje do Trumpa i Kongresu USA o pilne wsparcie systemów obrony powietrznej dla Ukrainy

Według informacji podanych przez Kyiv Independent i Interfax-Ukraina, Zełenski zwrócił się do Trumpa i amerykańskich parlamentarzystów w związku z nasileniem rosyjskich ataków powietrznych oraz groźbami kolejnych uderzeń na Kijów, w tym na tzw. centra decyzyjne Ukrainy. W liście podkreślono, że Ukraina niemal całkowicie polega na wsparciu USA w zakresie ochrony przed rakietami balistycznymi.

Doradca prezydenta ds. komunikacji, Dmytro Łytwyn, potwierdził, że list został skierowany zarówno do Trumpa, jak i do Kongresu. Ukraińscy urzędnicy wyrażają obawy, że obecne zapasy systemów Patriot i innych zachodnich technologii mogą okazać się niewystarczające wobec intensyfikacji rosyjskich bombardowań.

W liście Zełenski zwraca uwagę na trudności z realizacją programu PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - mechanizmu NATO i państw sojuszniczych wspierający ukraińskie potrzeby obronne.

"Obecne tempo dostaw nie odpowiada rzeczywistości zagrożenia, z jakim się mierzymy" - napisał prezydent, apelując o wsparcie w ochronie ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Dwa Oreszniki poleciały na Ukrainę

Zełenski podkreślił w korespondencji, że Rosja w trakcie ostatniego zmasowanego ataku na Kijów wystrzeliła aż dwa pociski Oresznik, które potencjalnie mogą przenosić głowice jądrowe. Według amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) jedna z rakiet prawdopodobnie zboczyła z kursu i uderzyła blisko pozycji rosyjskich na okupowanym terytorium Donbasu.

Ambasador Ukrainy w USA, Olga Stefaniszyna, przekazała list Białemu Domowi, przewodniczącemu Izby Reprezentantów Mike’owi Johnsonowi oraz innym członkom Kongresu. Władze Ukrainy podkreślają, że wsparcie w postaci systemów Patriot PAC-3 i innych technologii jest kluczowe dla powstrzymania rosyjskich ataków rakietowych.

W ostatnich dniach szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oficjalnie poinformował stronę amerykańską o planowanych "systemowych uderzeniach" na obiekty w Kijowie. Mimo tych gróźb, przedstawiciele Unii Europejskiej deklarują, że nie zamierzają opuszczać ukraińskiej stolicy.



