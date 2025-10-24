Premier Węgier Viktor Orban poinformował w piątkowej rozmowie z radiem Kossuth, że jego kraj poszukuje możliwości obejścia sankcji nałożonych na rosyjskie koncerny naftowe. Jak dodał, temat ten był omawiany z przedstawicielami węgierskiego koncernu MOL.

Węgry szukają sposobu na obejście sankcji nałożonych na rosyjskich gigantów naftowych.

Kraj, którego premierem jest Viktor Orban, jest mocno zależny od surowców z Rosji.

Orban powiedział, że szczyt pokojowy Trump-Putin nie został zdjęty z porządku obrad.

Orban nie sprecyzował, kto dokładnie nałożył sankcje, jednak w środę amerykański Departament Skarbu ogłosił restrykcje wobec rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil oraz ich spółek zależnych. To pierwsze tego typu sankcje w obecnej kadencji prezydenta USA Donalda Trumpa.

Premier Węgier podkreślił, że jego rząd sprzeciwia się zakazowi importu rosyjskiej energii. Według Orbana, Bruksela od lat próbuje zablokować węgierski program redukcji zużycia energii, bo - jak twierdzi polityk - szkodzi interesom międzynarodowych korporacji. Węgry utrzymają redukcję tylko wtedy, gdy nie będą nam narzucać drogiej energii - zaznaczył.

Państwa UE stawiają szlaban dla rosyjskiego gazu

W poniedziałek ministrowie energii państw UE uzgodnili wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu. Zgodnie z projektem unijnego rozporządzenia, od 1 stycznia 2028 roku do UE nie będzie można sprowadzać rosyjskiego gazu skroplonego ani transportowanego rurociągami.

Orban ocenił, że sukces Węgier w obniżaniu rachunków za media jest niewygodny dla innych krajów, co - jego zdaniem - powoduje dodatkową presję na Budapeszt. Broniąc importu rosyjskich surowców, premier podkreślił, że dywersyfikacja oznacza dostawy z wielu źródeł, a zamknięcie rurociągu Przyjaźń ograniczyłoby możliwości do jednego kierunku przez Chorwację.

Co ze szczytem Trump-Putin?

Orban skomentował też zapowiadany w październiku i odłożony później szczyt prezydentów USA i Rosji w Budapeszcie. Odkąd Donald Trump został prezydentem USA, wszystko dzieje się wyjątkowo szybko. Szczyt pokojowy nie został zdjęty z porządku obrad, a jedynie jego data nie jest pewna. Amerykanie dojdą do porozumienia z Rosjanami - ocenił premier Węgier.

Problem Europejczyków polega na tym, że uznali prezydenta Rosji za zbrodniarza wojennego, więc nie mogą z nim negocjować (w sprawie zakończenia wojny Moskwy przeciw Ukrainie - red.) - ocenił Orban, dodając, że "USA tego nie zrobiły".