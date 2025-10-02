Przywrócono dostawy energii elektrycznej do obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej -oświadczyła w środę późnym wieczorem ministra energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk. Wcześniej odcięto tam prąd z powodu rosyjskich ostrzałów.

Czarnobylska Elektrownia Atomowa / Shutterstock

"Dostawy energii elektrycznej do wszystkich obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, które zostały odcięte w wyniku wrogiego ostrzału infrastruktury w mieście Sławutycz, zostały w pełni przywrócone" - zapewnił jej resort.

Hrynczuk podkreśliła, że poziom promieniowania na terenie obiektu nie przekracza wartości kontrolnych i nie ma zagrożenia dla ludności.



"Dziękuję naszym energetykom za błyskawiczną i skuteczną pracę! Wasza praca to bezpieczeństwo dla całej Ukrainy i Europy" - powiedziała szefowa resortu.



Wcześniej w środę ministerstwo energetyki podało, że rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu Czarnobylską Elektrownię Atomową, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni.

Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia" - napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.

Zełenski o krytycznej sytuacji w elektrowni w Zaporożu





We wtorek szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że kierowana przez niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) współpracuje z obiema stronami konfliktu zbrojnego, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni jądrowej w Zaporożu.



Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.



39 lat od katastrofy w Czarnobylu

Do katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło 26 kwietnia 1986 roku. Eksplozja czwartego reaktora nieczynnej dziś siłowni doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a nawet na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.