Przywrócono dostawy energii elektrycznej do obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej -oświadczyła w środę późnym wieczorem ministra energetyki Ukrainy Switłana Hrynczuk. Wcześniej odcięto tam prąd z powodu rosyjskich ostrzałów.
"Dostawy energii elektrycznej do wszystkich obiektów Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej, które zostały odcięte w wyniku wrogiego ostrzału infrastruktury w mieście Sławutycz, zostały w pełni przywrócone" - zapewnił jej resort.
Hrynczuk podkreśliła, że poziom promieniowania na terenie obiektu nie przekracza wartości kontrolnych i nie ma zagrożenia dla ludności.
"Dziękuję naszym energetykom za błyskawiczną i skuteczną pracę! Wasza praca to bezpieczeństwo dla całej Ukrainy i Europy" - powiedziała szefowa resortu.
Wcześniej w środę ministerstwo energetyki podało, że rosyjski ostrzał linii energetycznych pozbawił prądu Czarnobylską Elektrownię Atomową, odcinając od zasilania sarkofag, który chroni zniszczony przed laty w wyniku katastrofy czwarty reaktor tej siłowni.
Na atak zareagował szef biura prezydenta Ukrainy Andrij Jermak. "Rosjanie ostrzeliwują naszą energetykę i stwarzają zagrożenia nie tylko dla Ukrainy, ale i dla bezpieczeństwa Europy. Takie działania nie pozostaną bez odpowiedzi. Ukraina odpowiedziała i będzie odpowiadać. Ważne, aby kraje mające wpływ na reżim Putina zrobiły wszystko, by Rosja zakończyła wojnę, i zastosowały do tego wszystkie dostępne narzędzia" - napisał Jermak na Telegramie w środę wieczorem.
We wtorek szef nadzoru atomowego ONZ Rafael Grossi poinformował, że kierowana przez niego Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) współpracuje z obiema stronami konfliktu zbrojnego, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie elektrowni jądrowej w Zaporożu.
Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że sytuacja w okupowanej przez Rosję elektrowni w Zaporożu stała się krytyczna, a rosyjski ostrzał uniemożliwił przywrócenie zasilania niezbędnego do schłodzenia reaktorów i zapobieżenia stopieniu rdzenia.
Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa siłownia atomowa w Europie, jest okupowana od początku marca 2022 roku. Na jej terenie znajdują się rosyjscy żołnierze oraz pracownicy rosyjskiego państwowego koncernu Rosatom.
Do katastrofy Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej doszło 26 kwietnia 1986 roku. Eksplozja czwartego reaktora nieczynnej dziś siłowni doprowadziła do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a nawet na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.