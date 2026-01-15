Ministerstwo Spraw Zagranicznych podniosło poziom ostrzeżenia dla podróżujących do Kataru. MSZ odradza podróże do tego kraju, w tym tranzytowe, które nie są konieczne. Apel resortu jest pokłosiem napiętej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z bezpieczeństwem w regionie Zatoki Perskiej. O powstrzymanie się od podróży apeluje też polska ambasada w Dosze.

Katar, Doha / Shutterstock

MSZ odradza podróże do Kataru

W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP poinformowało, że odradza podróże do Kataru. Ma to związek z ewentualnym zagrożeniem bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej.

"Sytuacja w regionie w każdej chwili może ulec zmianie. Nie można wykluczyć dalszej eskalacji napięć, co może skutkować nagłym pogorszeniem warunków bezpieczeństwa. Istnieje ryzyko czasowego zamykania przestrzeni powietrznej, a także czasowego ograniczenia lub zawieszenia operacji lotniczych, co miało miejsce w przeszłości. W takiej sytuacji możliwość wyjazdu z kraju będzie utrudniona lub przejściowo niemożliwa" - podał resort w dzisiejszym komunikacie, który opublikowała również nasza ambasada w Dosze, stolicy Kataru.

Ambasada RP w Dosze - kontakt

Ministerstwo przypomniało również o konieczności zarejestrowania się w systemie Odyseusz. Przebywając za granicą posiadanie aplikacji jest niezbędne, aby służby konsularne w razie nagłych zagrożeń - takich jak klęski żywiołowe, konflikty, zamachy - mogły się skontaktować, udzielić informacji i pomocy, a także poinformować o ewentalnej ewakuacji.

Warto, aby Polacy, którzy są w Katarze, zanotowali rónież na wszelki wypadek numer kontaktowy do konsulatu - ambasady RP w Dosze: +974 44 11 32 30. Adres mailowy to: doha.amb.sekretariat@msz.gov.pl.