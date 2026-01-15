W czwartek premier Donald Tusk poinformował o trwającym spotkaniu poświęconym cyberatakom na polską infrastrukturę energetyczną. W ostatnich tygodniach doszło do serii prób sabotażu, które – według rządowych źródeł – miały na celu destabilizację systemu energetycznego kraju
- W ostatnich dniach 2025 roku doszło do nieudanego cyberataku na elektrociepłownię i liczne źródła OZE w Polsce.
- Rząd zwołał pilne spotkanie w sprawie bezpieczeństwa energetycznego.
- Wicepremier i minister cyfryzacji wskazuje na rosyjski sabotaż jako prawdopodobne źródło ataków.
- Instytucje państwowe zapewniają o gotowości do odpierania kolejnych zagrożeń.
W czwartek rano premier Donald Tusk przekazał, że trwa specjalne spotkanie poświęcone zagrożeniom cybernetycznym wobec polskiej infrastruktury energetycznej. Na godzinę 11.00 zaplanowano konferencję prasową, podczas której rząd ma przedstawić szczegóły dotyczące ostatnich incydentów oraz planowanych działań prewencyjnych.