Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że pod koniec 2025 roku doszło do poważnego, choć nieudanego, cyberataku na jedną z elektrociepłowni oraz liczne pojedyncze źródła odnawialnych źródeł energii (OZE) w całym kraju. Według resortu energii, atak miał na celu zakłócenie pracy systemu energetycznego i wywołanie chaosu. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury zdołały jednak skutecznie zneutralizować zagrożenie, nie dopuszczając do przerw w dostawach energii.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił we wtorek na falach RMF FM, że ślady prowadzą do rosyjskich grup hakerskich. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsce groził blackout? Gawkowski: Cyfrowe czołgi już tu są

Dodał, że "mamy dobrze przygotowane instytucje". Nie należy panikować - podkreślił.- powiedział Gawkowski. Podkreślił, że był to największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną, a jego celem było wywołanie blackoutu.