W czwartek premier Donald Tusk poinformował o trwającym spotkaniu poświęconym cyberatakom na polską infrastrukturę energetyczną. W ostatnich tygodniach doszło do serii prób sabotażu, które – według rządowych źródeł – miały na celu destabilizację systemu energetycznego kraju

  • W ostatnich dniach 2025 roku doszło do nieudanego cyberataku na elektrociepłownię i liczne źródła OZE w Polsce.
  • Rząd zwołał pilne spotkanie w sprawie bezpieczeństwa energetycznego.
  • Wicepremier i minister cyfryzacji wskazuje na rosyjski sabotaż jako prawdopodobne źródło ataków.
  • Instytucje państwowe zapewniają o gotowości do odpierania kolejnych zagrożeń.
W czwartek rano premier Donald Tusk przekazał, że trwa specjalne spotkanie poświęcone zagrożeniom cybernetycznym wobec polskiej infrastruktury energetycznej. Na godzinę 11.00 zaplanowano konferencję prasową, podczas której rząd ma przedstawić szczegóły dotyczące ostatnich incydentów oraz planowanych działań prewencyjnych.

Minister energii Miłosz Motyka poinformował, że pod koniec 2025 roku doszło do poważnego, choć nieudanego, cyberataku na jedną z elektrociepłowni oraz liczne pojedyncze źródła odnawialnych źródeł energii (OZE) w całym kraju. Według resortu energii, atak miał na celu zakłócenie pracy systemu energetycznego i wywołanie chaosu. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo infrastruktury zdołały jednak skutecznie zneutralizować zagrożenie, nie dopuszczając do przerw w dostawach energii.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ujawnił we wtorek na falach RMF FM, że ślady prowadzą do rosyjskich grup hakerskich. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim sabotażem, bo to trzeba nazywać po imieniu, który miał zdestabilizować sytuację w Polsce - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Gawkowski.

Dodał, że "mamy dobrze przygotowane instytucje". Nie należy panikować - podkreślił.- powiedział Gawkowski. Podkreślił, że był to największy od lat atak na infrastrukturę energetyczną, a jego celem było wywołanie blackoutu.

