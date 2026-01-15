"Po słowach prezydenta Donalda Trumpa o tym, że w Iranie przestano zabijać demonstrantów, przygotowania do uderzenia na Iran, jak się wydaje, wydały wstrzymane" - podał "New York Times". Według NBC News doradcy nie dali Trumpowi gwarancji, że uderzenie doprowadzi do upadku reżimu w Teheranie. W środę wieczorem władze Iranu zamknęły przestrzeń powietrzną nad krajem dla wszystkich lotów poza międzynarodowymi rejsami posiadającymi zgodę miejscowych władz. Decyzja obowiązywała do 1.30 czasu polskiego. Nadal w mocy pozostaje komunikat polskiego MSZ. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa" - apeluje resort.

Protesty przeciwko reżimowi irańskiemu, styczeń 2026 / Nur Photo/East News / East News

"Amerykańska interwencja w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin" - ostrzegła w środę wieczorem agencja Reutera , powołując się na zachodnich urzędników.

Iran tymczasowo zamknął przestrzeń powietrzną. Jak wynikało z informacji zamieszczonej na stronach amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa, ostrzeżenie dla pilotów (NOTAM) zostało wydane o 23.30 czasu polskiego i obowiązywało wszystkie loty poza międzynarodowymi cywilnymi rejsami z i do Teheranu posiadających zgodę irańskiego urzędu lotnictwa cywilnego. Decyzja obowiązywała do 1.30 czasu polskiego.

Media: Przygotowania do uderzenia wstrzymane, ale jest ono możliwe do kilku dni

Według "NYT", który powołuje się na amerykańskich urzędników, po tym, jak prezydent Trump powiedział, że Iran odwołał egzekucje demonstrantów i wstrzymał ich zabijanie, Pentagon był gotów zdecydować o powrocie żołnierzy USA do bazy al-Udeid w Katarze, częściowo ewakuowanej w związku z możliwością irańskiego kontruderzenia.

Podobnie wstrzymano przygotowania bombowców w Stanach Zjednoczonych, które zostały postawione w stan podwyższonej gotowości na okoliczność przeprowadzenia drugiej fali uderzeń - podaje "NYT". Dziennik ocenia, że jeśli jednak Trump zdecyduje się na atak militarny, dojdzie do niego co najmniej za kilka dni. Pentagon miał przedstawić Trumpowi szereg opcji, w tym uderzenia na obiekty nuklearne Iranu, instalacje rakietowe, czy cyberataki przeciwko aparatowi bezpieczeństwa w Iranie. Dziennik notuje jednak, że możliwości USA są bardziej ograniczone, niż podczas czerwcowej wojny z Iranem, bo znaczna część okrętów i samolotów została przeniesiona w region Morza Karaibskiego.

Warunek? Pewność, że reżim w Teheranie upadnie

Według telewizji NewsNation, w region Bliskiego Wschodu skierowano stacjonującą na Pacyfiku grupę uderzeniową lotniskowca USS Abraham Lincoln, jednak zajmie to około tygodnia. O wątpliwościach Trumpa na temat użycia siły militarnej przeciwko Iranowi donosi też w środę telewizja NBC News. Według jej źródeł Trump chciał, by jakikolwiek atak był decydujący i doprowadził do upadku reżimu w Teheranie, jednak doradcy prezydenta nie potrafili zapewnić go, że Republika Islamska upadnie w razie ataku. Powodem obaw jest też "szczupłość" amerykańskich sił w regionie, która może nie zagwarantować żołnierzom USA na Bliskim Wschodzie odpowiedniej ochrony przed irańskim odwetem.

"Taka dynamika może doprowadzić do tego, że Trump zatwierdzi bardziej ograniczoną ofensywę militarną USA w Iranie, przynajmniej początkowo, jednocześnie zastrzegając sobie możliwość eskalacji - jeśli zdecyduje się na jakiekolwiek działania militarne" - donosi NBC, powołując się na ocenę przedstawicieli administracji.

Po tym, jak we wtorek Trump wezwał Irańczyków do kontynuowania protestów i obiecał, że "pomoc jest w drodze", prezydent USA sygnalizował w środę, że jest zadowolony z deklaracji irańskiego reżimu o odwołaniu egzekucji demonstrantów. Trump tłumaczył też - używając argumentów wykorzystywanych przez władze w Teheranie - że irańskie siły bezpieczeństwa broniły się przed atakami z użyciem broni palnej ze strony demonstrantów.

Trump: Będziemy się przyglądać (...). Ciekawy czas

Pytany o to, czy w świetle informacji o odwołaniu egzekucji więźniów w Iranie rezygnuje z użycia siły przeciwko reżimowi, prezydent USA odparł: Będziemy się przyglądać, jak będzie wyglądał proces. Ale otrzymaliśmy bardzo, bardzo dobre oświadczenie od ludzi, którzy mają świadomość, co się dzieje.

O tym, że władze w Iranie nie zamierzają wieszać ludzi, mówił w środę w wywiadzie dla Fox News szef MSZ Iranu Abbas Aragczi.

W środowym wywiadzie dla agencji Reutera, Trump podawał też w wątpliwość, czy kreujący się na przywódcę opozycji syn obalonego szacha Iranu, Reza Pahlawi, zdołałby zdobyć poparcie konieczne do tego, by objąć rządy. Nie wiem, czy jego kraj zaakceptowałby jego przywództwo, ale gdyby tak było, nie miałbym nic przeciwko - powiedział. Pytany o to, czy reżim w Teheranie upadnie, odparł, że każdy reżim może upaść. Czy upadnie, czy nie, to będzie ciekawy czas - ocenił.



Polskie MSZ apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna" - podał polski resort, przypominając, że Odyseusz to podstawowy kanał kontaktu placówek dyplomatycznych z obywatelami w sytuacjach kryzysowych.

"Zarejestruj się w systemie https://odyseusz.msz.gov.pl - to realnie zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia szybkie przekazanie ważnych informacji" - dodano w komunikacie. Przypomniano też dyżurny numer konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie w Iranie: +98 902 910 49 40.