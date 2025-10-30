Nie żyje współzałożycielka popularnej firmy Bakoma, Barbara Komorowska. Na czwartkowej sesji rady gminy Teresin minutą ciszy uczczono pamięć o 77-latce. Jedna z najbogatszych Polek zmarłą we wtorek, 28 października.

Zmarła współzałożycielka firny Bakoma (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 3 listopada 2025 r. o godz. 11 w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie. 77-latka spocznie w rodzinnym grobie.

Minuta ciszy na sesji rady gminy

Zmarła współwłaścicielka Bakomy cieszyła się sporą popularnością wśród mieszkańców regionu. Od minuty ciszy ku jej pamięci rozpoczęła się czwartkowa sesja rady gminy Teresin. Wójt Marek Olechowski, cytowany przez portal tusopchaczew.pl, mówił, że "Barbara Komorowska dała się poznać jako osoba otwarta i czuła na ludzkie problemy".

Dwa dni temu zmarła bardzo znana postać, żona Honorowego Obywatela Gminy Teresin, która współuczestniczyła w założeniu firmy Bakoma. Nieobce były jej zagadnienia dotyczące oświaty. To ona zorganizowała pierwsze w Teresinie społeczne liceum, które obecnie już nie istnieje i pierwsze przedszkole - mówił wójt Olechowski o zmarłej 77-latce.

Gmina Teresin w województwie mazowieckim opublikowała w mediach społecznościowych żałobny wpis poświęcony pamięci Barbary Komorowskiej.

"Zawsze serdeczna, pomocna, hojna i otwarta na drugiego człowieka. Przez całe swoje życie wnosiła wielki wkład w dzieje i rozwój Gminy Teresin. Była inicjatorką powstania Szkoły Społecznej oraz Społecznego Przedszkola w Teresinie. Panu Zbigniewowi Komorowskiemu oraz całej Rodzinie składam wyrazy współczucia i przekazuję moje najszczersze kondolencje. Niech odpoczywa w pokoju" - napisał wójt gminy Marek Olechowski.

Jedna z najbogatszych Polek

Informacja o śmierci Komorowskiej jest tym bardziej zaskakująca, że jeszcze w poniedziałek znalazła się na 3. miejscu rankingu 50 najbogatszych Polek, który przygotował "Wprost". Jak informowaliśmy wcześniej Barbara Komorowska była największym udziałowcem w firmie Bakoma . Należała do niej także sieć zakładów Polskie Młyny i firma Bioagra-Oil. Była także właścicielką spółki Komagra, która oferuje pokaźną gamę produktów rzepakowych. Zgromadziła majątek rzędu 3 mld zł.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej mąż poza biznesem próbował swoich sił w polityce. Dwukrotnie był senatorem, a następnie posłem na Sejm - startował z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.