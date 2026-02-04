"Zdesperowane, zdeprawowane, kłamliwe elity lewicowe wpadają w panikę i próbują odwrócić uwagę" - tak Kiriłł Dmitrijew odpowiedział na słowa Donalda Tuska, który ocenił, że afera Jeffreya Epsteina jest operacją rosyjskich służb specjalnych. Człowiek Władimira Putina nie gryzł się w język.

W ubiegłym tygodniu amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował ok. 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Jeffreya Epsteina. Dokumenty zawierają m.in. korespondencję amerykańskiego finansisty z prominentnymi osobami albo wzmianki o nich. W aktach nie brakuje wspomnień o rosyjskich elitach politycznych.

Donald Tusk zwrócił we wtorek uwagę na fakt, że komentatorzy coraz częściej sugerują odpowiedzialność rosyjskich służb specjalnych za aferę Jeffreya Epsteina.

Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, iż była to operacja rosyjskiego KGB - tzw. honey trap, słodka przynęta, pułapka, zastawiona na elity świata zachodniego, głównie USA - analizował premier.

Szef rządu zaznaczył, że jeśli potwierdzi się teza o tym, iż rosyjskie służby współorganizowały siatkę, której twarzą był amerykański przestępca seksualny, może się okazać, że dysponują materiałami kompromitującymi aktywnych do dzisiaj przywódców. Premier ocenił, że ta sprawa musi być wyjaśniana również ze względu na bezpieczeństwo Polski.

Objaw paniki i próba odwrócenia uwagi (od czego?)

Do wypowiedzi szefa polskiego rządu odniósł się we wpisie na platformie X Kiriłł Dmitrijew - specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. współpracy inwestycyjno-ekonomicznej z zagranicą, uczestniczący m.in. w procesie negocjacji z USA i Ukrainą w sprawie zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Rosjanin wyraził pogląd, że działania "zdesperowanych, zdeprawowanych, kłamliwych elit lewicowych" w sprawie afery Jeffreya Epsteina to objaw paniki i próba odwrócenia uwagi (nie wskazał, od czego).

"Świat ma dość waszych kłamstw i przejrzał je na wylot. Wasza (...) fałszywa machina propagandowa została zdemaskowana" - napisał. "Koniec gry dla zdeprawowanych i często satanistycznych liberalnych elit" - dodał, cytując wpis z konta @BRICSInfo, które napisało: "Polski premier Donald Tusk twierdzi, że Jeffrey Epstein był rosyjskim szpiegiem".