"Nie wierzę w teorię Donalda Tuska, który ogłosił to nieomal jako fakt, że wszystko było zorganizowane przez służby rosyjskie" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Konfederacji. Polityk odniósł się do sprawy amerykańskiego milionera Jeffreya Epsteina i pojawiających się w ujawnionych dokumentach polskich wątków.

Michał Wawer RMF FM

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych kilka dni temu opublikował kolejną, ogromną partię dokumentów związanych z głośną sprawą Jeffreya Epsteina - finansisty i przestępcy seksualnego. Są przesłanki, żeby uważać, że były w to zaangażowane różne służby, różnych krajów - powiedział gość Piotra Salaka. Polityk zaznaczył też, że "relatywnie mało prawdopodobne" jest to, że rosyjskie KGB miało wpływ na Epsteina. Dodał, że czyta ekspertów, na których powołuje się Tusk i tego tam nie ma.

Jeżeli coś tu jest dziwne to to, że jest to ogłaszane jako przełom. Dziwię się, że ogłasza to premier - powiedział Wawer.

Polityk zaznaczył, że w ogóle to "dobry pomysł, by rząd zajmował się analizą". Dodał, że wiele wydziałów analitycznych podlega rządowi i tak to powinno wyglądać, że kiedy dzieje się coś na arenie międzynarodowej to powinno się to analizować. Na razie nic skandalicznego z tych dokumentów nie wypłynęło - powiedział Wawer.

Nic nie wskazuje na to, żeby tam były wątki polskie aż tak doniosłe, że trzeba tutaj robić jakieś śledztwo narodowe. Być może jest coś, o czym jeszcze nie wiemy, o czym wie rząd, o czym wie premier. I jeżeli tak jest, no to oczywiście dobrze, to po prostu powinno być w sposób rutynowy badane i nie tylko wątki polskie, ale po prostu to, jak w ogóle ta sprawa wpłynie na politykę międzynarodową - podkreśłił Wawer.



Myślę, że w mediach angielskich czy amerykańskich, które są często powiązane z osobami, które były bohaterami tej afery. To odwracanie od tego uwagi i tutaj pokazywanie palcem, że to coś organizują służby rosyjskie, to jest w ogóle bardzo wygodne - zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Związki Epsteina z Trumpem

Wśród niemal 30 tysięcy stron dokumentów opublikowanych przez Departament Sprawiedliwości USA znalazły się również wzmianki o prezydencie USA Donaldzie Trumpie.

Amerykańscy obywatele i tak naprawdę obywatele wszystkich innych państw świata mają prawo wiedzieć, co tutaj się wydarzyło. Wątki dotyczące aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych są szczególnie naświetlane, komentowane. Mówiąc szczerze, na razie nic skandalicznego z tych z tych dokumentów nie wynika. Ale jest jeszcze za wcześnie, żeby to rzeczywiście przesądzić. Jeżeli coś tam wyjdzie, o czym Polacy po prostu powinni wiedzieć na temat prezydenta, naszego największego sojusznika, no to, że to nie będzie zamilczane, że to nie będzie zamiecione pod dywan - zaznaczył Wawer.

