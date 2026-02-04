W środę użytkownicy sieci Play w całej Polsce doświadczają problemów z wysyłaniem wiadomości SMS oraz MMS. Operator potwierdził trudności i zapewnia, że trwają intensywne prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności usług.

/Shutterstock

W środę 4 lutego 2026 roku wielu klientów sieci Play miało problemy z wysyłaniem SMS-ów i MMS-ów. Utrudnienia dotyczą różnych regionów kraju i utrudniają codzienną komunikację użytkowników.

Oficjalny komunikat operatora

Biuro prasowe Play potwierdziło występowanie problemów z usługami SMS i MMS. "Potwierdzamy, że występują trudności z usługą SMS/MMS. Intensywnie pracujemy nad przywróceniem jej działania. Przepraszamy klientów" - poinformował operator w oficjalnym komunikacie.

Z informacji przekazanych przez Play wynika, że sieć obsługuje ponad 13,3 miliona klientów komórkowych oraz ponad 2 miliony abonentów usług dla domu, w tym internetu stacjonarnego i telewizji. Oznacza to, że awaria może dotyczyć milionów użytkowników w całej Polsce.

Kiedy usługi wrócą do normy?

Na ten moment operator nie podał szczegółowych informacji dotyczących przewidywanego czasu usunięcia awarii. Klienci proszeni są o cierpliwość i śledzenie komunikatów publikowanych na stronie internetowej Play.