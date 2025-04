​Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z "nielegalną próbą pozbawienia go wolności do 30 dni". Chodzi o wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, która domagała się aresztu wobec posła PiS, by moc go przesłuchać.