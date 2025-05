Ciała pięciu osób wyłowiono w kwietniu z rzeki Bug. Śledczy ustalają ich tożsamość i przyczyny śmierci. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej czeka na opinie biegłych.

Rzeka Bug / Joanna Gajcy / East News

Pięć ciał wyłowiono z rzeki Bug w kwietniu tego roku.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej ustalają tożsamość ofiar i przyczyny śmierci.

Prokurator poinformował o pięciu postępowaniach związanych ze znalezieniem zwłok.

Śledztwa są na wstępnym etapie; oczekuje się na opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Postępowania dotyczą nieumyślnego spowodowania śmierci.

Prokurator rejonowy w Białej Podlaskiej Michał Roman poinformował o pięciu postępowaniach związanych ze znalezieniem w ostatnim czasie zwłok w rzece Bug na terenie gminy Janów Podlaski.

Co znaleziono przy zwłokach?

W okresie od 5 do 18 kwietnia br. ujawniono zwłoki pięciu osób. Wszystkie postępowania są we wstępnej fazie. Oczekujemy na pisemne opinie biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - przekazał prokurator.

Postępowania prowadzone są w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy ustalają tożsamość tych osób i przyczyny zgonów. Prokurator pytany, czy przy zwłokach znaleziono jakiekolwiek dokumenty, bagaże, telefony, kartki odparł, że "tego typu informacje nie są udzielane na tym etapie ze względu na dobro śledztwa".

O odnalezieniu zwłok informował wcześniej rzecznik Nadbużańskiego Oddziału SG kpt. Dariusz Sienicki. Pierwsze ciało wyłowiono 5 kwietnia, a 15 kwietnia - kolejne dwa. W Wielki Piątek (18 kwietnia) nasz patrol ujawnił po polskiej stronie w rzece granicznej Bug ciała kolejnych dwóch osób - dodał rzecznik.

Czy to ciała nielegalnych imigrantów?

Nie wykluczył, że są to ciała osób, które próbowały nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. W tym roku było już 300 takich prób, podczas gdy w całym ubiegłym roku - ok. 530.

Bug jest rzeką niebezpieczną i dziką. Pokonywana jest nielegalnie wpław, jak i przy wykorzystaniu łodzi pontonowych - powiedział kpt. Sienicki.

Bariera elektroniczna na granicy

Przy granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim trwa budowa bariery elektronicznej, która ma zakończyć się w drugim kwartale br. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie mieścić się w Komendzie NOSG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z już istniejącymi wieżami obserwacyjnymi oraz siecią teleinformatyczną SG.