O godz. 9 w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku stawiła się żona zatrzymanego wczoraj syna Mariana Banasia - Jakuba Banasia. Jak usłyszał od prokuratora prowadzącego dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, kobieta jest przesłuchiwana.

Jakub Banaś został zatrzymany przez CBA w piątek, na lotnisku w Krakowie / Zdjęcie ilustracyjne / CBA

Prokuratura nie chce zdradzić żadnych innych szczegółów - odsyła do swojej strony, gdzie dziś ma pojawić się oświadczenie w tej sprawie. Jak informuje reporter RMF FM, na wezwaniu do prokuratury, który żona Jakuba Banasia otrzymała wczoraj na lotnisku w Krakowie, nie ma żadnych informacji z jakiego paragrafu może mieć postawione zarzuty.

Jakub Banaś został zatrzymany na lotnisku

Syn Mariana Banasia został w piątek zatrzymany na lotnisku w Balicach przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Reprezentujący syna Banasia mec. Dariusz Raczkiewicz powiedział w rozmowie z TVN 24, że zatrzymanie mężczyzny było dla niego dużym zaskoczeniem, "ponieważ sytuacja opisana przez CBA wskazuje na to, że to zatrzymanie było kompletnie niepotrzebne".



Przecież pan Jakub Banaś deklarował współpracę z organami ścigania, wielokrotnie udostępniał swoje miejsce zamieszkania, przeszukań, przekazywał dokumenty, które były niezbędne i nic nie wskazywało na to, że w jakikolwiek sposób będzie utrudniał inne czynności w postępowaniu, o którym doskonale wiedział, bo toczyło się ono i toczy się od 2019 roku - zaznaczył. Po sygnaturze, która została mi udostępniona, można ustalić, że to śledztwo zostało wszczęte w 2019 roku przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku - wskazał. W związku z tym można powiedzieć, że to dzisiejsze zatrzymanie było chyba czynnością trochę na pokaz i trochę nieuzasadnioną z naszego punktu widzenia - ocenił.

"Jakub B. usłyszy siedem zarzutów popełnienia przestępstw, w tym dwóch oszustw w związku z wyłudzeniem w 2016 r. ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa dofinansowania w łącznej kwocie około 120 tys. zł na realizację prac renowacyjnych w kamienicy położonej w Krakowie" - podała natomiast Prokuratura Regionalna w Białymstoku. "Zarzuty obejmują również podrobienie przez Jakuba B. umowy o wykonanie robót budowlanych w kamienicy, na których realizację wyłudzono dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa, a także popełnienie przestępstw skarbowych polegających na dwukrotnym posłużeniu się podrobionymi fakturami VAT na kwotę ponad 310 tys. zł w celu rozliczenia powyższego dofinansowania i wyłudzenia podatku VAT w kwocie prawie 80 tys. zł" - wyjaśnili śledczy.



Tego samego dnia Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK, któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. "Potwierdzamy, że wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa NIK wpłynął dziś do Marszałek Sejmu. Dokument ten analizują służby prawne Kancelarii Sejmu. Jeśli wniosek spełnia wymogi formalne, kolejnym etapem procedury będzie skierowanie go do Komisji Regulaminowej" - przekazała Kancelaria Sejmu na Twitterze.