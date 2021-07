To nie są sprawy, które nas zajmują. Tym zajmują się niezależne organy - powiedziała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska, pytana o wniosek prokuratury ws. uchylenia immunitetu szefowi NIK Marianowi Banasiowi, który trafił do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Było dzisiaj oświadczenie rzecznika (ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisława) Żaryna . To nie są sprawy, które nas zajmują; to są niezależne organy, które się tym zajmują - powiedziała w piątek wieczorem rzeczniczka PiS pytana przez dziennikarzy, czy sprawa wniosku o uchylenie immunitetu prezesowi NIK była przedmiotem rozmów podczas wyjazdowego posiedzenia klubu PiS.

W piątek po południu Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny wystąpił do marszałek Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu prezesowi NIK , któremu śledczy chcą postawić kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Nieco wcześniej Marian Banaś poinformował we wpisie na Twitterze, że jego syn został zatrzymany w piątek na lotnisku Kraków Balice , gdy wracał wraz z żoną z urlopu, a zatrzymania dokonali funkcjonariusze CBA. Samo CBA poinformowało o zatrzymaniu dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie Tadeusz G. oraz społecznego doradcy prezesa NIK Jakuba Banasia, którzy mają usłyszeć zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Według CBA, w przypadku Tadeusza G. chodzi m.in. o przekroczenie uprawnień, natomiast Jakub Banaś miał kilkukrotnie posługiwać się dokumentami poświadczającymi nieprawdę.

Żaryn stwierdził m.in., że postępowanie dotyczące prezesa NIK, "jest postępowaniem stricte kryminalnym, dotyczy działań sprzecznych z prawem, które należy oceniać jako przestępstwa urzędnicze lub też przestępstwa gospodarcze". Stawiamy i prezentujemy fakty. Ta sprawa dotyczy trzech osób, które są objęte dzianiami i wnioskami prokuratury - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Banaś: Państwo prawa i demokracja to dla mnie wartości najwyższe

Na wieczornej konferencji prasowej szef NIK powiedział, że "zaistniała sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na dalszą pracę NIK" . Państwo prawa i demokracja to dla mnie wartości najwyższe. Nigdy się im nie sprzeniewierzę - zadeklarował.



Szef NIK podkreślił, że Izba prowadzi postępowania kontrolne, których wyniki są oczekiwane przez społeczeństwo. Jedną z najważniejszych kontroli przeprowadzonych przez Izbę w ostatnich latach jest kontrola dot. Funduszu Sprawiedliwości. Dysponentem tego funduszu jest minister sprawiedliwości - poinformował. Jak dodał, o działaniach w tej sprawie poinformuje opinię publiczną w najbliższym czasie.



Jakiekolwiek działania podejmowane wobec moich bliskich nie spowodują odstąpienia przeze mnie od wypełniania powierzonych mi konstytucyjnych obowiązków - podsumował Banaś.

Afery wokół Mariana Banasia

Problemy Mariana Banasia rozpoczęły się we wrześniu 2019 roku. "Superwizjer" TVN podał wówczas, że w należącej do Banasia i wynajmowanej przez niego kamienicy w Krakowie mieścił się pensjonat oferujący pokoje na godziny.

Ponadto, według "Superwizjera", Marian Banaś zaniżył w oświadczeniach majątkowych dochody z wynajmu kamienicy o powierzchni 400 metrów kwadratowych i dwóch mniejszych: wynajem miał przynosić szefowi NIK rocznie 65 700 złotych dochodu.

W reportażu mowa była także o powiązaniach ze stręczycielami.

Wkrótce potem Marian Banaś oświadczył, że nie zarządzał pokazanym w materiale "Superwizjera" hotelem , obecnie nie jest właścicielem nieruchomości, a materiał TVN odbiera "jako próbę manipulacji, szkalowania i podważania dobrego imienia". Pozwał TVN SA i autora materiału Bertolda Kittela , żądając przeprosin, sprostowania i wpłaty na cel społeczny.

Banaś wydał również oświadczenie, że wszystkie nieruchomości nabył "w sposób uczciwy i zgodny z prawem, w tym również kamienicę, która stała się powodem ataku na jego osobę".

Resort finansów zawiadomił w sprawie kamienicy prokuraturę . Podobne zawiadomienie złożył rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.

W związku z tą sprawą Centralne Biuro Antykorupcyjne dokonało licznych przeszukań w domu Mariana Banasia, siedzibie NIK i innych miejscach powiązanych z Banasiem. Szef Izby pisał nawet w tej sprawie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, twierdząc, że to "naruszanie konstytucyjnej zasady niezależności NIK".

Służby zainteresowały się także synem prezesa NIK.

W kolejnych miesiącach Marian Banaś i Najwyższa Izba Kontroli wydali serię raportów z kontroli w rządowych instytucjach, uderzających w kluczowe programy gospodarcze.

W dokumentach podważano kondycję budżetu, wskazywano na kreatywną księgowość rządu ws. obsługi długu publicznego , zwracano także uwagę na nieprawidłowości dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej.

Głośna była także sprawa tzw. wyborów kopertowych, czyli wyborów prezydenckich z maja 2020 roku, które się nie odbyły, a kosztowały budżet państwa 70 mln złotych . Według NIK, nie było podstaw prawnych do tego, by premier Mateusz Morawiecki wydał Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych jakiekolwiek polecenia związane z przygotowaniami i realizacją wyborów. Co więcej, Izba skierowała do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina i szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

W przyszłym tygodniu natomiast Marian Banaś miał ujawnić nieprawidłowości dot. działań rządu w ramach zwalczania koronawirusa - chodzi o marnowanie publicznych pieniędzy np. przy produkcji maseczek i organizacji ochrony zdrowia.

Dodatkowo Marian Banaś miał ujawniać kolejne nieprawidłowości dot. nieudanej inwestycji, jaką miała być budowa elektrowni w Ostrołęce. W tej inwestycji utopiono grubo ponad miliard złotych.