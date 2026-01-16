Smutne wieści napływają z Włoch. Jak informują watykańskie media, w wieku 90 lat zmarł Angelo Gugel - kamerdyner trzech papieży: Jana Pawła I, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. To właśnie on podtrzymywał w papamobile rannego w zamachu z 13 maja 1981 roku na Placu Świętego Piotra, papieża Jana Pawła II.

Zmarł bliski współpracownik papieża Jana Pawła II. Angelo Gugel miał 90 lat / Shutterstock

Angelo Gugel urodził się w 1935 roku koło Treviso na północy Włoch. W Watykanie pracował przez pół wieku, zaczął od czasów pontyfikatu Piusa XII. Zanim został papieskim kamerdynerem, był przez dwa lata w seminarium, a następnie służył w żandarmerii watykańskiej i pracował w Gubernatoracie Państwa Watykańskiego.

Podczas Soboru Watykańskiego II był kierowcą biskupa Albino Lucianiego, późniejszego papieża Jana Pawła I. Natychmiast po jego śmierci w 1978 roku - zaledwie po 33 dniach pontyfikatu - wykluczył wszelkie sensacyjne spekulacje dotyczące przyczyn nagłego zgonu. Wyjaśniał wówczas, że ostatniego wieczoru papież źle się czuł i sam przyniósł mu tabletkę.

Zamach na papieża Jana Pawła II

Następnie Gugel był kamerdynerem przez wszystkie lata pontyfikatu Jana Pawła II. Widać go na słynnych zdjęciach i nagraniach z pierwszych chwil po zamachu Alego Agcy na papieża, z 13 maja 1981 roku, gdy podtrzymuje go poważnie rannego w papamobile.

Zamach na papieża Jana Pawła II / ANSA FILES / PAP/EPA

Angelo Gugel przeszedł na emeryturę za pontyfikatu Benedykta XVI.