Elon Musk nazwał prezesa Ryanaira, Michaela O'Leary'ego, "kompletnym idiotą", którego "należy zwolnić". Publiczna kłótnia między dwoma światowymi gigantami biznesu wybuchła po tym, gdy szef tanich linii lotniczych wykluczył instalację Starlinków Muska na samolotach Ryanaira.

Elon Musk i Michael O'Leary / PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News Cover Images/East News / East News

Michael O'Leary, szef Ryanaira, odrzucił pomysł wyposażenia swoich samolotów w system Starlink.

O'Leary nazwał Muska "idiotą" i skrytykował platformę X. Musk zareagował, nazywając O’Leary'ego "kompletnym idiotą" i zasugerował, by go zwolnić.

Starlink zdobywa popularność w branży lotniczej, oferując szybkie WiFi na pokładach samolotów.

Michael O'Leary, prezes tanich linii lotniczych Ryanair odrzucił w środę pomysł wyposażenia swoich samolotów w system Starlink Elona Muska. Tłumaczył, że wpłynęłoby to wzrost kosztów paliwa wynikający ze zwiększonego oporu powietrza z powodu anten. O’Leary szacował, że mogłoby to go kosztować nawet 250 milionów dolarów rocznie.

Musk odpowiedział prezesowi Ryanaira na platformie X, twierdząc, że O'Leary został "źle poinformowany" i argumentując, że irlandzka firma nie wie, jak mierzyć wpływ Starlinków na zużycie paliwa.

W późniejszej rozmowie z irlandzką stacją radiową Newstalk, O’Leary powiedział, że Musk nie ma pojęcia o lotnictwie i oporach powietrza. Nazwał amerykańskiego miliardera "idiotą" i stwierdził, że platforma X to "szambo".

Musk zamieścił ripostę w piątek na X. "Prezes Ryanair to kompletny idiota. Zwolnijcie go" - napisał. Kiedy jeden z obserwatorów zasugerował, że Musk powinien kupić Ryanaira i zwolnić O’Leary'ego, Musk odpowiedział: "Dobry pomysł".

Starlinki na samolotach

Linie lotnicze stają się coraz ważniejszą bazą klientów dla firmy Space X, zarządzającej systemem Starlink. Sieć, której działalność opiera się na tysiącach satelitów na orbicie okołoziemskiej, zapewnia szybkie i niezawodne WiFi w trakcie lotu.

Jak zauważa Reuters, już ponad 20 linii lotniczych - w tym United Airlines, Qatar Airways i Lufthansa - wdraża tę usługę.

Chociaż warunki finansowe nie zostały ujawnione, analitycy uważają, że Starlink to produkt premium, który prawdopodobnie spodoba się przede wszystkim liniom lotniczym oferującym loty długodystansowe i pełen zakres usług.