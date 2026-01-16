TikTok ogłasza wdrożenie w Europie nowego systemu sprawdzania wieku, który ma lepiej chronić najmłodszych użytkowników. Decyzja platformy społecznościowej zbiega się z narastającą na świecie presją, by lepiej chronić dzieci w internecie.

TikTok wprowadza nowe narzędzie do weryfikacji wieku użytkowników w Europie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W najbliższych tygodniach TikTok rozpocznie w Europie wdrażanie nowego narzędzia służącego do weryfikacji wieku użytkowników. Jak poinformowała agencja Reuters, decyzja ta jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania wobec platform społecznościowych, by skuteczniej chroniły dzieci przed nieodpowiednimi treściami i zapewniały zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Testy w Wielkiej Brytanii i pierwsze efekty

Nowa metoda, zanim trafiła na rynek europejski, była przez rok testowana w Wielkiej Brytanii. System opiera się na analizie danych profilowych, publikowanych treści oraz aktywności użytkowników. Jeśli algorytm oflaguje konto jako "podejrzane", decyzję o dalszych krokach podejmą moderatorzy. Dzięki temu rozwiązaniu w Wielkiej Brytanii udało się już usunąć tysiące kont założonych przez osoby poniżej 13. roku życia.

Reuters zauważa, że europejscy regulatorzy coraz uważniej przyglądają się sposobom weryfikacji wieku stosowanym przez platformy społecznościowe. Z jednej strony oczekują skutecznych narzędzi, z drugiej - podkreślają konieczność ochrony prywatności użytkowników i zgodności z restrykcyjnym prawem Unii Europejskiej dotyczącym działalności w sieci.

Globalna debata o bezpieczeństwie dzieci w sieci

Kwestia ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci staje się tematem międzynarodowej debaty. W grudniu 2025 roku Australia jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła zakaz korzystania z takich serwisów przez osoby poniżej 16. roku życia, przenosząc odpowiedzialność za egzekwowanie przepisów na same platformy. Podobne rozwiązania rozważają m.in. Parlament Europejski oraz władze Danii, Norwegii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Nowej Zelandii, Malezji i Singapuru.