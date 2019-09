W sobotę wieczorem TVN opublikował w programie „Superwizjer” materiał, w którym dziennikarze stacji odwiedzają z kamerą pensjonat, który znajduje się na krakowskim Podgórzu. Pensjonat jest w kamienicy należącej do nowego szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i prowadzony jest przez Dawida O. W pensjonacie można wynająć pokój na godzinę. Za usługi świadczone w tym miejscu nie dostaje się paragonu. Dziennikarz TVN Bertold Kittel spotkał w recepcji mężczyznę, który zachowywał się, jakby był szefem pensjonatu. To jeden z braci K., osoba mająca poważne problemy z prawem, dotyczące sutenerstwa. Marian Banaś w odpowiedzi na materiał twierdzi, że to oszczerstwa. „W związku z nieprawdziwymi informacjami skieruję sprawę na drogę sądową" – zapowiada.

