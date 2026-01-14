Zmiany czekają obywateli brytyjskich posiadających podwójne obywatelstwo. Od 25 lutego nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii, okazując paszport innego kraju. Zgodnie z nowymi przepisami, aby przekroczyć granicę, konieczne będzie okazanie ważnego brytyjskiego paszportu lub tzw. certificate of entitlement, czyli zaświadczenia potwierdzającego prawo do pobytu.
- Od 25 lutego 2026 r. obywatele brytyjscy i irlandzcy z podwójnym obywatelstwem będą musieli okazać brytyjski paszport lub zaświadczenie zwane "certificate of entitlement" przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, nie wystarczy już paszport innego kraju.
- Zmiany są częścią wdrażanego systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA), który ma usprawnić kontrole graniczne i zwiększyć bezpieczeństwo.
- Przewoźnicy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania nowych przepisów, a brak odpowiednich dokumentów może skutkować odmową przewozu.
Dotychczas osoby z podwójnym obywatelstwem mogły podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu innego kraju i w razie potrzeby udowodnić swoje obywatelstwo innymi dokumentami - pisze portal The Independent, który przyjrzał się szykowanym zmianom.
Teraz, aby uniknąć opóźnień na granicy, konieczne będzie posiadanie brytyjskiego paszportu lub wspomnianego zaświadczenia.
Zmiany dotyczą wszystkich obywateli brytyjskich i irlandzkich z podwójnym obywatelstwem, mieszkających lub przebywających za granicą, w tym także w krajach Unii Europejskiej. Osoby planujące podróż do Wielkiej Brytanii do 24 lutego 2026 r. będą mogły jeszcze skorzystać z dotychczasowych zasad.
Nowe przepisy są częścią wdrażanego przez brytyjskie MSW systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA), który ma usprawnić kontrole graniczne i pomóc w wyłapywaniu osób, których wjazd do Wielkiej Brytanii mógłby stanowić zagrożenie.
Koszt wyrobienia brytyjskiego paszportu dla dorosłych to 94,50 funtów, a irlandzkiego 75 euro - przypomina The Independent. Redakcja dodaje, że wyrobienie paszportu za granicą jest nieco droższe.
Wydanie certificate of entitlement, czyli zaświadczenia o prawie do pobytu, to zaś wydatek rzędu 589 funtów.
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że przewoźnicy lotniczy i inni operatorzy transportowi mogą być karani za przewożenie pasażerów bez odpowiednich dokumentów, dlatego będą ściśle przestrzegać nowych wytycznych.