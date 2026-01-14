Zmiany czekają obywateli brytyjskich posiadających podwójne obywatelstwo. Od 25 lutego nie będą mogli wjechać do Wielkiej Brytanii, okazując paszport innego kraju. Zgodnie z nowymi przepisami, aby przekroczyć granicę, konieczne będzie okazanie ważnego brytyjskiego paszportu lub tzw. certificate of entitlement, czyli zaświadczenia potwierdzającego prawo do pobytu.

Wielka Brytania zaostrza zasady wjazdu dla osób z podwójnym obywatelstwem – co się zmienia? / PAP/DPA/blickwinkel/Shutterstock /

Od 25 lutego 2026 r. obywatele brytyjscy i irlandzcy z podwójnym obywatelstwem będą musieli okazać brytyjski paszport lub zaświadczenie zwane "certificate of entitlement" przy wjeździe do Wielkiej Brytanii, nie wystarczy już paszport innego kraju.

Zmiany są częścią wdrażanego systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA), który ma usprawnić kontrole graniczne i zwiększyć bezpieczeństwo.

Przewoźnicy będą zobowiązani do ścisłego przestrzegania nowych przepisów, a brak odpowiednich dokumentów może skutkować odmową przewozu.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Dotychczas osoby z podwójnym obywatelstwem mogły podróżować do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu innego kraju i w razie potrzeby udowodnić swoje obywatelstwo innymi dokumentami - pisze portal The Independent, który przyjrzał się szykowanym zmianom.

Teraz, aby uniknąć opóźnień na granicy, konieczne będzie posiadanie brytyjskiego paszportu lub wspomnianego zaświadczenia.

Zmiany dotyczą wszystkich obywateli brytyjskich i irlandzkich z podwójnym obywatelstwem, mieszkających lub przebywających za granicą, w tym także w krajach Unii Europejskiej. Osoby planujące podróż do Wielkiej Brytanii do 24 lutego 2026 r. będą mogły jeszcze skorzystać z dotychczasowych zasad.

Elektroniczna Autoryzacja Podróży

Nowe przepisy są częścią wdrażanego przez brytyjskie MSW systemu Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA), który ma usprawnić kontrole graniczne i pomóc w wyłapywaniu osób, których wjazd do Wielkiej Brytanii mógłby stanowić zagrożenie.

Koszt wyrobienia brytyjskiego paszportu dla dorosłych to 94,50 funtów, a irlandzkiego 75 euro - przypomina The Independent. Redakcja dodaje, że wyrobienie paszportu za granicą jest nieco droższe.

Wydanie certificate of entitlement, czyli zaświadczenia o prawie do pobytu, to zaś wydatek rzędu 589 funtów.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że przewoźnicy lotniczy i inni operatorzy transportowi mogą być karani za przewożenie pasażerów bez odpowiednich dokumentów, dlatego będą ściśle przestrzegać nowych wytycznych.