Syn przywódcy Czeczeni Adam Kadyrow brał udział w bardzo poważnym wypadku samochodowym w stolicy republiki - Groznym. O zdarzeniu informują m.in. kanały rosyjskiego Telegrama i Radio Swoboda, powołujące się na lokalne portale. Drogi prowadzące do lokalnego szpitala, gdzie przewieziono najmłodszego syna Ramzana Kadyrowa, miały zostać zamknięte. Sam Adam ma być w ciężkim stanie.

Media: Syn Kadyrowa (zdj. na pierwszym planie) miał wypadek. Lekarze walczą o jego życie / Rex Features/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Według czeczeńskiego ruchu opozycyjnego NIYSO w samym centrum Groznego doszło do poważnego wypadku po tym, gdy jadąca z dużą prędkością kolumna samochodów przewożąca Adama Kadyrowa napotkała na przeszkodę. W rezultacie pojazdy zaczęły się ze sobą zderzać.

Telegramowy kanał NIYSO podaje, że w Szpitalu Klinicznym Republiki panuje ogromny chaos. Adam Kadyrow miał został przewieziony do tej właśnie placówki, gdzie lekarze walczą o jego życie.

Według nieoficjalnych doniesień, trwają przygotowania do przetransportowania go do Moskwy. W związku z wypadkiem w Groznym wprowadzono wzmożone środki bezpieczeństwa i częściowo zablokowano ruch w mieście.

W mediach społecznościowych pojawiły się również pogłoski, jakoby w samochodzie miał znajdować się znany czeczeński zawodnik MMA, Chamsat Czimajew. Te doniesienia nie zostały jednak potwierdzone. Według kanału Niyso, wśród poszkodowanych jest także syn innego wysokiego rangą przedstawiciela władz republiki.

Władze Czeczenii nie wydały żadnego oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Kim jest Adam Kadyrow?

Adam Kadyrow to 18-letni syn Ramzana Kadyrowa, przywódcy Republiki Czeczeńskiej, będącej częścią Federacji Rosyjskiej. Ramzan Kadyrow - sam jest w złym stanie zdrowia - chciałby, aby Adam został jego następcą. W ostatnich latach najmłodszy Kadyrow pojawiał się w mediach głównie za sprawą kontrowersyjnych wydarzeń oraz aktywności w mediach społecznościowych.

W 2023 roku szerokim echem odbiła się sprawa, w której Adam Kadyrow miał pobić zatrzymanego mężczyznę oskarżonego o spalenie Koranu.