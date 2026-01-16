Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie poszukują zaginionego Kacpra Świerka, 49-letniego rzeszowianina. Mężczyzna wyszedł z domu 13 styczna - do tej pory nie powrócił, nie jest też znane miejsce jego pobytu. Łukasz Świerk to ceniony naukowiec, etnolog i badacz kultur tubylczych Ameryki Południowej.

Zaginiony Kacper Świerk. / KMP w Rzeszowie /

Aktualne informacje z Polski i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Łukasz Świerk, 49-letnie mieszkaniec Rzeszowa, wyszedł z domu we wtorek, 13 stycznia. Od tego czasu nie wiadomo, co się z nim dzieje. Policja prowadzi poszukiwania mężczyzny.

Rysopis Łukasz Świerka:

wzrost - 176 cm,

średnia budowa ciała,

włosy - krótkie, ciemne z oznakami siwizny,

oczy - piwne,

nos - średni,

uszy - średnie przylegające,

uzębienie - pełne.

Ubiór: czarne spodnie (dżinsy), brązowe buty (tzw. trepy), czarna kurtka z kapturem, czapka (w kolorze ciemna zieleń), szalik czarno-biało-zielone-rude pasy, ciemnoszary plecak z elementami odblaskowymi.

Znaki szczególne: brak

Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat zaginionego Kacpra Świerka, o kontakt z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie przy ul. Jagiellońskiej 13, osobiście lub telefonicznie pod numerem 47 821 3311, 47 821 3312 lub za pośrednictwem dyspozytora numeru alarmowego 112.

Informacje można przekazywać też mailowo na adres: dyzurny.rzeszow@rz.policja.gov.pl

Każdej osobie zapewniamy anonimowość. Za każdą informację serdecznie dziękujemy - zapewnia rzeszowska policja.

Lokalne media podkreślają, że zaginiony mężczyzna to naukowiec związany od kilku lat z Uniwersytetem Gdańskim. Jest cenionym etnologiem i antropologiem kultury, od lat zajmującym się badaniami nad społecznościami Ameryki Południowej.

W mediach społecznościowych pojawiły się apele o pomoc w poszukiwaniach znajomych Kacpra Świerka, w tym ludzi nauki.