Zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, obronności oraz partnerstwa przemysłowego - o te trzy rzeczy będzie zabiegał w trakcie swojej oficjalnej wizyty w Indiach minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Polityk zamierza również naświetlić sprawę wojny w Ukrainie z polskiego punktu widzenia.

Wizyta ministra Sikorskiego w Indiach: Bezpieczeństwo, gospodarka i polska perspektywa na konflikt w Ukrainie / Paweł Supernak / PAP

Minister Radosław Sikorski podczas wizyty w Indiach będzie zabiegał o zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, obronności i partnerstwa przemysłowego oraz przedstawi polskie stanowisko wobec wojny w Ukrainie.

W programie wizyty przewidziano spotkania z indyjskimi władzami, udział w Jaipur Literature Festival oraz rozmowy o relacjach gospodarczych, w tym o współpracy w sektorach wydobywczym, IT i nowoczesnych łańcuchach dostaw.

Polska postrzega Indie jako strategicznego partnera w dywersyfikacji handlu i technologii, a wizyta wpisuje się w zacieśnianie relacji po podniesieniu ich do rangi partnerstwa strategicznego w 2024 roku.

Radosław Sikorski złoży oficjalną wizytę w Indiach w dniach 17-20 stycznia.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że będzie zachęcał do nawiązania bliższej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, obronności i partnerstwa przemysłowego

Tematami rozmów będą również bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku, a także wojna w Ukrainie, którą Sikorski zamierza przedstawić z polskiej i europejskiej perspektywy. Zwrócił uwagę, że Indie i Polska mają odmienne spojrzenie na konflikt, ale liczy na zrozumienie polskiego stanowiska, zwłaszcza w kontekście doświadczeń Indii z kolonializmem.

Co jeszcze w programie wizyty Sikorskiego w Indiach?

W programie wizyty przewidziano spotkania z szefem indyjskiej dyplomacji Subrahmanyamem Jaishankarem, władzami Radżastanu oraz udział w Jaipur Literature Festival - jednym z największych wydarzeń kulturalno-literackich na świecie.

Radosław Sikorski odniósł się także do relacji Indii z Rosją, wskazując na trudności w dystansowaniu się Indii od wieloletniego dostawcy sprzętu wojskowego. Zauważył jednak, że Indie ograniczają import rosyjskiej ropy, co przekłada się na mniejsze wsparcie finansowe dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Rozumiem, że przez jakiś czas Indie miały dyskont na cenie ropy, ale to się zmniejsza, i bardzo dobrze - podsumował.

W kontekście gospodarki szef MSZ podkreślił silną pozycję Polski na indyjskim rynku opakowań oraz znaczenie współpracy na tak dużym rynku, jakim są Indie (ok. 1,5 mld ludności).

MSZ w komunikacie zaznaczyło, że Polska postrzega Indie jako strategicznego partnera w dywersyfikacji handlu, inwestycji i technologii. Rozmowy mają dotyczyć m.in. przemysłu wydobywczego, IT oraz nowoczesnych łańcuchów dostaw.

Wizyta wpisuje się w intensyfikację relacji po podniesieniu ich do rangi partnerstwa strategicznego w 2024 r.