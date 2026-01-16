Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi prace nad wprowadzeniem ograniczeń wjazdu pojazdów chińskiej produkcji na teren chronionych jednostek i obiektów wojskowych – poinformowały służby prasowe MON. Powodem są obawy o bezpieczeństwo danych zbieranych przez nowoczesne samochody wyposażone w zaawansowane systemy czujników i kamer.

MON chce zakazać wjazdu chińskich samochodów do jednostek wojskowych (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad wprowadzeniem zakazu wjazdu chińskich samochodów na teren jednostek wojskowych z powodu obaw o bezpieczeństwo danych zbieranych przez zaawansowane systemy tych pojazdów.

Służby i eksperci ostrzegają, że chińskie auta mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o infrastrukturze krytycznej i potencjalnie do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu.

Liczba nowych chińskich samochodów w Polsce dynamicznie rośnie, a w 2025 roku stanowiły one już 14,5 proc. wszystkich nowo rejestrowanych aut osobowych.

Wkrótce szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła ma wydać rozkaz zakazujący wjazdu chińskich pojazdów nie tylko na teren jednostek, ale także na przyległe parkingi - wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia.

Decyzja ta ma związek z ryzykiem wykorzystania danych gromadzonych przez pojazdy do tworzenia map, monitorowania otoczenia jednostek czy śledzenia żołnierzy. Maszyny te dysponują bowiem szeregiem czujników i kamer.

MON potwierdza, że bezpieczeństwo korzystania z chińskich samochodów jest przedmiotem zainteresowania służb. Już w 2025 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego wydała wytyczne dotyczące ochrony obiektów wojskowych przed zagrożeniami związanymi z urządzeniami produkowanymi w Chinach. Obecnie trwają prace nad ograniczeniem nie tylko wjazdu takich pojazdów, ale także łączenia służbowych telefonów i innych nośników danych z systemami zainstalowanymi w chińskich autach.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozkaz szefa Sztabu Generalnego miałby wejść w życie i jaki będzie jego dokładny zakres.

Eksperci ostrzegają przed niecnym wykorzystaniem chińskich aut

Obawy dotyczące chińskich samochodów potwierdza niedawny raport Pauliny Uznańskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich, według którego ekspansja inteligentnych pojazdów z Chin w Polsce i innych krajach budzi poważne wątpliwości w kontekście bezpieczeństwa narodowego.

Chińskie auta, wyposażone w zintegrowane systemy komputerowe, mogą zbierać cenne dane podczas przejazdu w pobliżu infrastruktury krytycznej czy jednostek wojskowych. Analitycy OSW ostrzegają także przed możliwością wykorzystania tych pojazdów do zdalnych aktów terrorystycznych.



Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, w grudniu 2025 roku w Polsce zarejestrowano 9821 nowych chińskich samochodów - o 427 proc. więcej niż rok wcześniej. W grudniu chińskie marki stanowiły już 14,5 proc. wszystkich nowo rejestrowanych aut osobowych, a w całym 2025 roku sprzedano ich ponad 49 tysięcy.