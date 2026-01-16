Trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach ogłosili w piątek wieczorem ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Należy spodziewać się samoczynnych lawin. Warunki do uprawiania turystyki są trudne.

Ostrzeżenie przed lawinami w Tatrach. / Shutterstock

Według TOPR pokrywa śnieżna w szczytowych partiach Tatr jest niestabilna. Ratownicy zwracają szczególną uwagę na zaleganie przewianego śniegu w żlebach, w pobliżu grani i do górnej granicy lasu. Leży on na warstwie starej pokrywy śnieżnej.

"Zapowiadany wiatr z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego może pogorszyć sytuację lawinową. Należy spodziewać się samoczynnych lawin o rozmiarach od małych przez średnie aż po duże" - ostrzegli ratownicy TOPR-u w komunikacie.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym.

Z powodu wzrostu temperatury w ciągu dnia śnieg staje się w wielu miejscach mokry i grząski. Jest on nierównomiernie rozłożony. Większe jego ilości zalegają w zagłębieniach terenu i w pobliżu grani. Ponadto pojawiły się oblodzenia.

Szlaki powyżej górnej granicy lasu są miejscami nieprzetarte, co utrudnia orientację i sprawia, że przebieg trasy jest niewidoczny.

Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Poruszanie się wymaga bardzo dużego doświadczenia, umiejętności i zdolności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego. Należy unikać stromych stoków i zachować elementarne środki bezpieczeństwa. Niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu zimowego - raków, czekana, kasku oraz zestawu lawinowego ABC - i umiejętność posługiwania się nim.