​Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przygotowaniu zmian w dokumentach stanu cywilnego, które umożliwią wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego zagranicznych małżeństw osób tej samej płci (tzw. transkrypcję). To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 25 listopada 2025 roku, zobowiązującego państwa UE do uznawania takich związków zawartych legalnie w innych krajach Wspólnoty.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów rejestracji stanu cywilnego został skierowany na ścieżkę rządową.

Przewiduje on wprowadzenie neutralnych płciowo określeń w aktach, takich jak "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek" (zamiast "kobieta" i "mężczyzna") oraz aktualizację rubryk dotyczących danych rodziców i nazwisk. Zmiany mają zapewnić zgodność z unijnymi standardami i ułatwić korzystanie z praw związanych z małżeństwem, m.in. w zakresie świadczeń, ubezpieczeń czy podatków.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że działania rządu wynikają z obowiązku prawnego, a nie zmiany definicji małżeństwa w polskim prawie. "Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE. To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny" - napisał Gawkowski na platformie X.

TSUE wskazał jednocześnie, że państwa członkowskie nie mają obowiązku wprowadzania małżeństw jednopłciowych do prawa krajowego, ale nie mogą odmówić uznania związków zawartych legalnie w innym kraju UE.

Sprawa o uznanie małżeństwa zawartego za granicą toczy się w sądzie w Lublinie

Sprawa transkrypcji zagranicznych małżeństw jednopłciowych pozostaje przedmiotem postępowań sądowych. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odroczył rozpoznanie skargi dwóch kobiet, którym odmówiono wpisania aktu ślubu zawartego w Portugalii, czekając na rozstrzygnięcie podobnej sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ma się to stać 20 marca.

Resort cyfryzacji podkreśla, że dostosowanie dokumentów i systemów administracyjnych zagwarantuje obywatelom równe traktowanie i uprości procedury urzędowe.