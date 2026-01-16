​Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o przygotowaniu zmian w dokumentach stanu cywilnego, które umożliwią wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego zagranicznych małżeństw osób tej samej płci (tzw. transkrypcję). To efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 25 listopada 2025 roku, zobowiązującego państwa UE do uznawania takich związków zawartych legalnie w innych krajach Wspólnoty.

"Pierwszy i drugi małżonek" zamiast "kobieta i mężczyzna". Zmiany w polskim prawie po wyroku TSUE (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Nowe wzory aktów przewidują neutralne płciowo określenia i mają zapewnić zgodność z unijnymi standardami oraz ułatwić korzystanie z praw związanych z małżeństwem.

Sprawa transkrypcji takich małżeństw wciąż jest przedmiotem postępowań sądowych, a resort podkreśla, że zmiany mają zagwarantować równe traktowanie obywateli.

Projekt rozporządzenia zmieniającego wzory dokumentów rejestracji stanu cywilnego został skierowany na ścieżkę rządową.

Przewiduje on wprowadzenie neutralnych płciowo określeń w aktach, takich jak "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek" (zamiast "kobieta" i "mężczyzna") oraz aktualizację rubryk dotyczących danych rodziców i nazwisk. Zmiany mają zapewnić zgodność z unijnymi standardami i ułatwić korzystanie z praw związanych z małżeństwem, m.in. w zakresie świadczeń, ubezpieczeń czy podatków.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że działania rządu wynikają z obowiązku prawnego, a nie zmiany definicji małżeństwa w polskim prawie. "Polska ma obowiązek uznawać małżeństwa osób tej samej płci zawarte legalnie w innych krajach UE. To prawo, które musimy i chcemy stosować - wyrok TSUE jest jasny" - napisał Gawkowski na platformie X.