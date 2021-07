Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił dzisiaj do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Stało się to – przekazała Prokuratura Krajowa – na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Śledczy – jak czytamy w oficjalnym komunikacie – zamierzają postawić szefowi NIK kilkanaście zarzutów, w tym podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych i deklaracjach podatkowych. Również dzisiaj, wczesnym popołudniem, agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali syna Banasia, Jakuba B.

