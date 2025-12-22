Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada wzrosło o 14,7 mld zł (+0,8 proc.) mdm i wyniosło ok. 1 bln 908,8 mld zł. Informację opartą o szacunkowe dane podał resort finansów w poniedziałek.

Jak bardzo zadłużony jest Skarb Państwa? Ministerstwo podało dane / Shutterstock

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: w przypadku długu krajowego - ok. 1 bln 528,2 mld zł. W przypadku długu w walutach obcych - ok. 380,6 mld zł (tj. 19,9 proc. całego długu Skarbu Państwa).

Na koniec października zadłużenie wynosiło 1 bln 894 mld 102,4 mln zł, przy czym Ministerstwo Finansów podaje, że dług nie uwzględnia Skarbowych Papierów Wartościowych przekazanych do Funduszu Reprywatyzacji oraz do Funduszu Inwestycji Kapitałowych, które nie zostały zbyte przez te fundusze do końca października 2025 r., tj. kwoty 4 mld 574,3 mln zł.

Co oznacza zadłużenie kraju?

Zadłużenie kraju to suma wszystkich zobowiązań finansowych państwa, które powstały w wyniku zaciągnięcia pożyczek, emisji obligacji lub innych form zadłużenia. Najczęściej podaje się je jako zadłużenie Skarbu Państwa lub zadłużenie sektora finansów publicznych.

Państwo zaciąga dług, gdy jego wydatki przewyższają dochody (deficyt budżetowy). Dług pozwala finansować inwestycje, programy społeczne czy obsługę wcześniejszych zobowiązań.

Wysoki poziom zadłużenia może obniżać wiarygodność kredytową kraju, prowadzić do wzrostu kosztów pożyczania pieniędzy i negatywnie wpływać na kurs waluty.



