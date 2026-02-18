Czy musiało dojść do rozpadu w Polsce 2050? Co dalej z teką minister klimatu i środowiska? Czy dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Paulinę Hennig-Kloskę, minister klimatu i środowiska z Klubu Parlamentarnego Centrum. Zapraszamy!

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska / Mikołaj Poruszek / RMF24

Paulina Hennig-Kloska niedawno rywalizowała z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz o przywództwo w Polsce 2050. W środę zapowiedziała jednak utworzenie nowego klubu parlamentarnego.

Będzie się nazywać Centrum. Deklaracje przystąpienia zgłosiło 18 osób - powiedziała w Sejmie. Obok niej stali m.in. Ryszard Petru, Aleksandra Leo, Barbara Oliwiecka, Żaneta Cwalina-Śliwowska, Sławomir Ćwik, Marcin Skonieczka i Rafał Kasprzyk.

Czy musiało dojść do rozpadu w Polsce 2050? Co dalej z teką minister klimatu i środowiska? Czy dojdzie do renegocjacji umowy koalicyjnej? Jak Paulina Hennig-Kloska odpowie na zarzuty Szymona Hołowni i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz ws. rozbicia Polski 2050?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00 do internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

