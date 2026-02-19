Na wschodniej i północnej granicy Polski pojawią się pola minowe - pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Wejdą w skład budowanej Tarczy Wschód.

Od piątku, 20 lutego, Polska oficjalnie będzie mogła wznowić produkcję min przeciwpiechotnych. Właśnie jutro mija okres wypowiedzenia Konwencji Ottawskiej.

Polska podpisała w 2013 r. konwencję zakazującą produkowania i korzystania z tego typu uzbrojenia. W ciągu niespełna 13 lat zlikwidowano całe wojskowe zapasy min - pisze gazeta.

Teraz, jak poinformowało "DGP" Ministerstwo Obrony Narodowej, planowane jest rozpoczęcie produkcji min przeciwpiechotnych. "Obecnie mamy zidentyfikowanych producentów i dostawców tego typu asortymentu" - przekazał resort.

Gdzie mogą być produkowane miny?

MON nie ujawnia szczegółów zamówienia. Zdaniem gazety ostatnie ruchy inwestycyjne pozwalają wskazać, gdzie będą produkowane polskie miny przeciwpiechotne. Jednym z takich miejsc mają być Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne Belma. Do uruchomienia produkcji przymierza się też radomska spółka Pronit.



Jak informuje "DGP", układanie pól minowych wykonywane będzie za pomocą kołowego i gąsienicowego sprzętu minowania narzutowego Baobab-G i Baobab-K. Odpowiednie kontrakty na ich zakup już podpisano.

Resort obrony przyznaje, iż pola minowe wejdą w skład budowanej obecnie Tarczy Wschód. Tajemnicą jest, ile min przeciwpiechotnych będzie chciała pozyskać Polska.

"Dylemat dla potencjalnego agresora"

To nie będzie tak, że od razu zaminujemy granicę wschodnią, tylko w ramach planów operacyjnych osiągniemy takie zdolności, aby w krótkim czasie zabezpieczyć ten teren. To stwarza pewien dylemat dla potencjalnego agresora, który będzie musiał 10 razy się zastanowić, czy warto atakować. W czasie pokoju pola minowe pozostaną jednak tylko na papierze - wyjaśnia "DGP" Andrzej Szewiński, wiceprzewodniczący sejmowej komisji obrony.



Po zaspokojeniu krajowych potrzeb, Polska może stać się też eksporterem min. Chęć współpracy już wyraził minister obrony Łotwy Andris Spruds, nadwyżki produkcyjne mogą trafić na Ukrainę lub do innych krajów NATO graniczących z Rosją.