Szefowa Europejskiego Banku Centralnego ma odejść ze stanowiska przed zakończeniem swojej kadencji – podaje „The Financial Times”. Według dziennika Christine Lagarde odejdzie z EBC przed wyborami we Francji, tak by Emmanuel Macron i Friedrich Merz zdążyli wybrać jej następcę.

Christine Lagarde i Emmanuel Macron podczas szczytu UE / FRANCOIS WALSCHAERTS / POOL / PAP/EPA

"FT" podaje, że Christine Lagarde odejdzie ze stanowiska, by Emmanuel Macron i Friedrich Merz mogli wskazać jego następcę.

Tydzień temu rezygnację ze stanowiska zapowiedział szef banku Francji.

Jak wybierani są członkowie zarządu EBC i za co odpowiada EBC? Dowiesz się, czytając artykuł.

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Ośmioletnia kadencja Lagarde ma się zakończyć w październiku 2027 roku. Zdaniem "FT" powołującego się na źródła zaznajomione ze sprawą, szefowa EBC odejdzie ze stanowiska przed kwietniem 2027. Powód jest stricte polityczny - wcześniejsze odejście ma umożliwić kończącemu prezydentowi Emmanuelowi Macronowi i Friedrichowi Merzowi wybór następcy Lagarde. Macron po dwóch kadencjach nie będzie mógł już starać się o ponowny wybór na prezydenta Francji.

Macron wciąż chce mieć wpływ na instytucje finansowe

EBC nie odpowiedział na razie na prośbę agencji Reutera o komentarz w tej sprawie. Informacje "FT" pojawiły się zaledwie tydzień po tym, jak szef Banku Francji François Villeroy de Galhau ogłosił, że odejdzie ze stanowiska w czerwcu, ponad rok przed końcem swojej kadencji. To również umożliwi Macronowi wskazanie nowego szefa banku przed końcem prezydentury.

"FT" informował również o potencjalnym odejściu Lagarde w maju 2025 roku, podając, że szefowa banku centralnego prowadziła rozmowy na temat wcześniejszego odejścia, aby objąć stanowisko w Światowym Forum Ekonomicznym.

ECB wówczas oświadczył, że Lagarde jest zdeterminowana, by dokończyć swoją ośmioletnią kadencję.

Kadencja Lagarde w EBC trwa do 31 października 2027 roku. Przed objęciem stanowiska w ECB, Lagarde była dyrektorem zarządzającym Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 2011-2019, a wcześniej ministrem finansów Francji.

Za co odpowiada EBC?

Europejski Bank Centralny (EBC) jest kluczową instytucją Unii Europejskiej odpowiedzialną za zarządzanie euro oraz prowadzenie polityki pieniężnej i gospodarczej w strefie euro. Jego głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilności cen, co ma na celu wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. EBC ustala stopy procentowe dla pożyczek udzielanych bankom komercyjnym, zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz nadzoruje systemy płatnicze i kondycję europejskiego systemu bankowego.

Instytucja ta zezwala także na emisję banknotów euro i monitoruje trendy cenowe, oceniając ryzyka dla stabilności cen. EBC współpracuje z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw UE, tworząc Europejski System Banków Centralnych, a w ramach strefy euro - tzw. Eurosystem.

Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków wybieranych w głosowaniu przez Radę Europejską większością kwalifikowaną.

Jak wybierani są członkowie zarządu EBC? / Rada Europejska

Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem, a instytucja działa od 1998 roku.