Ponad 10 milionów podatkowych formularzy PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 trafiło już do Polaków, którzy w 2025 roku choć raz pobrali świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, co zrobić z otrzymanymi dokumentami, kiedy musisz złożyć zeznanie do urzędu skarbowego i jak przekazać 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego.

ZUS zakończył wysyłkę PIT-ów - rekordowa liczba deklaracji trafiła do Polaków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył właśnie coroczną operację wysyłki informacji podatkowych. W sumie ponad 10 milionów formularzy PIT-40A, PIT-11A oraz PIT-11 zostało przygotowanych i wysłanych do osób, które w 2025 roku choć raz skorzystały ze świadczenia społecznego. Ostatnie przesyłki zostały przekazane operatorowi pocztowemu w środę, co oznacza, że lada dzień trafią do adresatów w całym kraju.

Kto otrzymał PIT-40A, PIT-11A, a kto PIT-11?

W zależności od rodzaju pobieranego świadczenia oraz sytuacji podatkowej, ZUS wysłał różne typy formularzy.

PIT-40A otrzymali przede wszystkim emeryci i renciści, którzy przez cały rok kalendarzowy pobierali świadczenie z ZUS, a ich rozliczenie podatku zakończyło się niedopłatą lub saldem zerowym. Ten dokument trafił też do osób mieszkających za granicą, jeśli Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania.

otrzymali przede wszystkim emeryci i renciści, którzy przez cały rok kalendarzowy pobierali świadczenie z ZUS, a ich rozliczenie podatku zakończyło się niedopłatą lub saldem zerowym. Ten dokument trafił też do osób mieszkających za granicą, jeśli Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. PIT-11A to formularz dla osób pobierających zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne), a także dla tych emerytów i rencistów, którzy nie pobrali świadczenia w grudniu, mieli nadpłatę podatku lub złożyli specjalne wnioski dotyczące zaliczek na podatek.

to formularz dla osób pobierających zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, rehabilitacyjne), a także dla tych emerytów i rencistów, którzy nie pobrali świadczenia w grudniu, mieli nadpłatę podatku lub złożyli specjalne wnioski dotyczące zaliczek na podatek. PIT-11 natomiast trafił do osób, które w ubiegłym roku otrzymały świadczenia należne po osobie zmarłej, alimenty potrącane przez ZUS czy środki na zaspokojenie potrzeb rodziny w przypadku rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem.

Co robić z otrzymanym PIT-em? Wyjaśniamy krok po kroku

ZUS przypomina: osoba, która otrzymała deklarację PIT-40A, nie musi samodzielnie składać zeznania podatkowego do urzędu skarbowego. Jeżeli rozliczenie wykazuje niedopłatę, odpowiednia kwota zostanie automatycznie potrącona ze świadczenia w kwietniu 2026 roku.

W przypadku otrzymania PIT-11A lub PIT-11, podatnik może samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe do końca kwietnia. Jeśli tego nie zrobi, urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje wygenerowane w usłudze Twój e-PIT rozliczenie PIT-37 za 2025 rok.

Jednak uwaga! Jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych lub odliczeń od dochodu, musimy samodzielnie złożyć zeznanie PIT-37 lub PIT-36 do 30 kwietnia. W automatycznie wygenerowanym rozliczeniu ulgi nie zostaną uwzględnione.

1,5% podatku dla organizacji pożytku publicznego - jak to zrobić?

Tradycyjnie już każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Jeżeli w poprzednim roku wybraliśmy konkretną organizację i nie chcemy tego zmieniać, nie trzeba składać dodatkowych dokumentów. Jeśli jednak chcemy wskazać nową organizację, należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

Zmiana adresu? PIT do odbioru w eZUS lub placówce

W przypadku, gdy wniosek o zmianę adresu został zgłoszony do ZUS w trakcie przygotowywania deklaracji, dokument nie mógł zostać wysłany na nowy adres. W takiej sytuacji od 4 lutego można pobrać swój PIT bezpośrednio z konta w eZUS lub odebrać wydruk w dowolnej placówce ZUS.

Zwroty podatku i osoby mieszkające za granicą - co warto wiedzieć?

ZUS nie rozlicza osób mieszkających w krajach, z którymi Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ani tych świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty zostanie dokonany przez urząd skarbowy w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego lub automatycznie po 30 kwietnia, jeśli podatnik nie złożył deklaracji samodzielnie.