Kim Dzong Un twierdzi, że to "jedyna taka broń na świecie". Przywódca Korei Płn. nadzorował przekazanie armii nowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych kalibru 600 mm, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych - podały w czwartek reżimowe media.

Kim Dzong Un pochwalił się nową bronią Korei Północnej / KCNA EDITORIAL USE / PAP/EPA

Kim Dzong Un nadzorował przekazanie armii Korei Północnej nowych wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Wyrzutnie mają zasięg ok. 400 km, zaawansowane systemy naprowadzania i technologię sztucznej inteligencji.

Kim określił wyrzutnie jako "jedyną taką broń na świecie", przeznaczoną do "ataku specjalnego". Co to oznacza?

Podczas uroczystości w Pjongjangu Kim Dzong Un zapowiedział dalsze wzmacnianie potencjału obronnego kraju.

Śmiem twierdzić, że jest więcej niż jasne, iż po użyciu tej broni infrastruktura wojskowa i system dowodzenia naszych wrogów załamią się natychmiast - powiedział Kim, cytowany przez oficjalną agencję prasową KCNA.

Wyrzutnie o kalibrze 600 mm i zasięgu ok. 400 km zostały wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania oraz technologię sztucznej inteligencji - podały media państwowe. Przemysł zbrojeniowy wyprodukował dotychczas 50 egzemplarzy tego systemu.

Kim określił nowy system jako "jedyną taką broń na świecie", przeznaczoną do "ataku specjalnego", co w nomenklaturze północnokoreańskiej oznacza uderzenie nuklearne.

Na zdjęciach opublikowanych przez reżimowe media widać kolumny pojazdów z wyrzutniami rozstawionych na placu przed budynkiem Domu Kultury 25 Kwietnia, w którym odbywają się zjazdy partii. Jedna z fotografii przedstawia Kima siedzącego za kierownicą pojazdu.

Kolumny pojazdów z wyrzutniami / KCNA EDITORIAL USE / PAP/EPA

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że system ten drastycznie zwiększa zdolności precyzyjnego rażenia celów w Korei Południowej, w tym stolicy kraju, Seulu, położonego niespełna 50 km od strefy zdemilitaryzowanej.

Eksperci sugerują, że publiczna demonstracja siły może być wstępem do testów poligonowych, a docelowo do eksportu uzbrojenia do Rosji, z którą Pjongjang zacieśnił współpracę w obliczu wojny na Ukrainie.

Prezentacja broni poprzedza IX Zjazd Partii Pracy Korei, który prawdopodobnie odbędzie się pod koniec lutego. Reżim ma przedstawić podczas obrad nowe plany rozbudowy arsenału.