Czeski przewoźnik kolejowy RegioJet wchodzi na polski rynek z impetem, ale już na starcie napotyka poważne przeszkody. Firma kierowana przez Radima Janczurę zapowiedziała złożenie oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej, zarzucając PKP Intercity działania niezgodne z prawem i zasadami uczciwej konkurencji. Oświadczenie w tej sprawie opublikował czeski portal branżowy Z dopravy.

Czeski przewoźnik twierdzi, że PKP S.A. utrudnia mu działalność w Polsce poprzez opóźnianie sprzedaży nieruchomości oraz blokowanie dostępu do powierzchni reklamowych na dworcach.

RegioJet zarzuca PKP Intercity sztuczne spowalnianie swoich połączeń oraz presję na pracowników, którzy mieliby być zastraszani zakazem pracy dla czeskiej firmy.

Firma uważa, że działania PKP naruszają zasady uczciwej konkurencji i planuje zgłosić sprawę do Komisji Europejskiej.

Mimo zdobycia licencji i rozpoczęcia kursów w Polsce, RegioJet napotyka na liczne bariery administracyjne i biznesowe, które firma interpretuje jako próbę ochrony pozycji PKP Intercity.

RegioJet stanowczo zaprzecza, jakoby próbował wpływać na pracę dziennikarzy czy polityków. "Zwracamy jedynie uwagę na przypadki naruszania zasad uczciwej konkurencji. Takie nieuczciwe postępowanie wpływa na opinię publiczną i ostatecznie obraca się przeciwko tym, którzy działają wbrew zasadom" - podkreślono w oficjalnym komunikacie firmy.

Zarzuty wobec PKP Intercity

Czeski przewoźnik, który od niedawna obsługuje połączenia kolejowe w Polsce, twierdzi, że jego działalność jest systematycznie utrudniana przez spółki powiązane z PKP S.A. Jednym z przykładów jest sprawa sprzedaży nieruchomości przez PKP Cargo. RegioJet zarzuca spółce "nadmierne przedłużanie finalizacji sprzedaży obiektu, który RegioJet nabył w przejrzystym przetargu, dzięki najwyższej ofercie w wysokości ponad 55 mln zł".

To jednak nie jedyny problem. Według oświadczenia RegioJet, PKP S.A. odmawia czeskiemu przewoźnikowi dostępu do powierzchni reklamowych na dworcach. "Odmowa ta ma charakter zarówno bezpośredni, jak i (dokonuje się) za pośrednictwem spółek zarządzających powierzchniami reklamowymi, którym zabrania się sprzedawania ich konkurentom PKP Intercity" - czytamy w oświadczeniu.

RegioJet podnosi również kwestię rozkładów jazdy. Zdaniem firmy, połączenia obsługiwane przez czeskiego przewoźnika są "sztucznie spowalniane w stosunku do połączeń PKP Intercity". Co więcej, pojawiają się zarzuty dotyczące presji wywieranej na pracowników PKP Intercity - "PKP Intercity zabrania swoim pracownikom pracy dla RegioJet, grożąc im natychmiastowym zwolnieniem".

Wszystkie te działania - jak twierdzi RegioJet - mają charakter niezgodny z prawem i stanowią naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Firma nie zamierza pozostawać bierna. "Uważamy zachowanie PKP Intercity za niezgodne z prawem i sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji" - podsumowuje przewoźnik, zapowiadając skierowanie sprawy do Komisji Europejskiej.

Kim jest Radim Janczura?

Założycielem, właścicielem i dyrektorem zarządzającym RegioJet jest Radim Janczura - jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorców w Czechach. Swoją karierę biznesową rozpoczął na początku lat 90., zakładając firmę Student Agency, która początkowo zajmowała się wyszukiwaniem pracy dla studentek z Czech i Słowacji w Wielkiej Brytanii. Z czasem działalność firmy rozszerzyła się o sprzedaż biletów lotniczych i organizację wycieczek.

Prawdziwą rewolucję Janczura przeprowadził jednak na rynku transportowym. Najpierw na europejskich drogach pojawiły się charakterystyczne żółte autobusy RegioJet, a w 2011 roku na tory wyjechały pierwsze żółte pociągi tej firmy. Janczura od początku nie ukrywał swoich ambicji: chciał zlikwidować państwowy monopol w transporcie i wprowadzić prawdziwą konkurencję na rynku kolejowym. RegioJet z powodzeniem działa już na Słowacji, Węgrzech, w Austrii i Niemczech.

Ekspansja na polskim rynku

Pod koniec 2024 roku polski Urząd Transportu Kolejowego udzielił RegioJet licencji na prowadzenie komercyjnych połączeń kolejowych. Firma uzyskała zezwolenia na obsługę tras Gdynia-Kraków, Kraków-Warszawa, Warszawa-Gdynia, Warszawa-Przemyśl, Przemyśl-Hanower, Warszawa-Wiedeń oraz na sezonowe połączenia do chorwackich kurortów Rijeka i Split.

Obecnie żółte pociągi RegioJet kursują w Polsce na trasie Kraków-Warszawa, a także realizują połączenia międzynarodowe z Pragi do Przemyśla i Krakowa. Jednak - jak wynika z oświadczenia firmy - wejście na polski rynek nie jest łatwe. Czeski przewoźnik podkreśla, że napotyka na liczne bariery administracyjne i biznesowe, które w jego ocenie mają na celu ochronę pozycji PKP Intercity.